‘Busquem els ous de Pasqua’, el taller familiar de l’Espai Natura

La Fundació 1859 Caixa Sabadell ofereix d’un taller per a poder gaudir en família de les festes de Pasqua a l’Espai Natura, el centre ambiental al nord de Sabadell, entre Terrassa, Matadepera i Castellar del Vallès.

La proposta Busquem els ous de Pasqua es podrà gaudir el diumenge 24, dilluns 25 i dimecres 26 de març, en una sessió de 10h a 11.30h i una sessió de 12h a 13:30h. Per als tallers cal inscripció prèvia, ja que els grups són reduïts, d’un màxim de 30 persones. El preu del taller dels Ous de Pasqua és de 9,50 euros per persona i és gratuït per als menors de 2 anys.

El taller “Busquem els Ous de Pasqua”

Les famílies participants del taller escoltaran en primer lloc el conte del Conill de Pasqua, visitaran el galliner per conèixer i aprendre sobre aquestes aus de corral i fer una mirada ràpida als altres animals de la granja. D’aquí es desplaçaran fins al jardí on hauran de trobar els ous amagats pel Conill de Pasqua i, finalment, hauran de pintar i decorar els ous que hagin trobat i que s’emportaran a casa com a record de la jornada.

