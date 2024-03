Ensurt per un tiroteig a Can Roqueta

Els veïns de la zona de Torre-romeu, a Sabadell, s’han endut aquest dijous a la tarda un ensurt després que s’escoltessin a l’indret diferents trets. La Policia Municipal ha rebut un avís alertant que una persona amb una arma de foc estava disparant a l’aire, generant l’alarma entre els presents.

Una unitat del cos sabadellenc s’ha desplaçat fins al lloc, on han localitzat la persona, que era menor d’edat, i l’han identificat. Els agents no han pogut localitzar l’arma, que el presumpte autor dels trets ha declarat que era de fogueig, segons han confirmat posteriorment fonts municipals.

Els fets han passat al voltant del carrer de Can Llobateres, a tocar del polígon de Can Roqueta i no s’han reportat persones ferides. En tractar-se d’un menor, la persona identificada ha estat entregada a la família.