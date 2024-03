Un veí de Sabadell d’uns 70 anys es va suïcidar el passat dimarts després de ser desnonat del pis on havia viscut durant les últimes tres dècades amb la seva parella. Els fets van tenir lloc dimarts passat quan una comitiva judicial va acudir al domicili del matrimoni i li va comunicar que havia de marxar del pis. En veure que la dona tenia mobilitat reduïda, els funcionaris van requerir la presència dels Mossos.

Segons ha denunciat la PAHC, l’home va sortir de l’immoble “en estat de shock” i va treure’s la vida en un parc proper. L’organització ha titllat “d’assassinat per violència classista” els fets i ha demanat que s’investigui l’actuació de la comitiva i la policia. A més, la plataforma demana que l’Ajuntament de Sabadell es personi com a acusació” contra aquestes institucions “per temptativa de suïcidi envers l’home”.

Aquest és un dels escrits més dolorosos que ens hem vist obligades a fer durant els gairebé 13 anys de lluita que portem. Organitzem la ràbia, per l’Àlex i per tantes altres com ell.

El col·lectiu ha explicat que la parella s’havia vist empesa a deixar de pagar el lloguer des de feia més d’un any per la situació econòmica que vivia: “Van preferir seguir pagant la resta de despeses, subministraments bàsics i menjar, abans d’abonar unes quotes de lloguer que no podien assumir”, expliquen en un comunicat.

Alhora, ha afirmat que a la comunitat, l’Àlex era conegut perquè era un manetes que havia ajudat molts veïns en petites obres que havien hagut de fer a les seves llars. També ha indicat que s’encarregava de cuidar la seva dona, que era dependent.

Condol de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sabadell ha expressat tot el condol i solidaritat als familiars, persones properes i veïns de l’Alex. “Tenim la plena disposició a assumir el cost de l’enterrament i comiat, tal i com es fa en casos de vulnerabilitat social i econòmica, per tal que pugui tenir un comiat digne”, han explicat fonts municipals. Sobre la seva situació, el consistori exposa que no disposava de “cap informació prèvia al respecte, ni directament (ja que no estava ni havia estat en seguiment per part d’Acció Social) ni tampoc a través de la dona amb la qual convivia”.

Les mateixes veus detallen que quan va arribar informació del llançament es va “intentar contactar diverses vegades per poder treballar el cas, sense èxit”. Un cop feta la intervenció, la Policia judicial va trucar als serveis socials municipals, que van activar els recursos per fer acompanyament a la dona, que es troba en seguiment mèdic. A més, l’Ajuntament assegura que s’està treballant per garantir-li una alternativa residencial adequada a la seva situació.

Per ordre judicial

Fonts dels Mossos han explicat que el desnonament va iniciar-se per odre judicial i que en un primer moment només va desplaçar-se a l’immoble la comitiva judicial. En accedir al pis, els funcionaris judicials van trobar la dona de la víctima estirada al llit i van comprovar que tenia problemes de mobilitat. Va ser llavors quan van alertar la policia catalana que hi van enviar una dotació. També es va activar una ambulància que va traslladar la dona a un centre sanitari on es troba ingressada.