Entitats socials lamenten que no hi hagi pressupostos catalans i la paralització de diverses lleis

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Sabadell i Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector i el Departament de Drets Socials s’han reunit per analitzar l’escenari després de la no aprovació dels pressupostos i la convocatòria electoral. Han constatat que “els comptes eren una bona oportunitat per combatre la pobresa estructural, millorar els serveis socials i seguir avançant cap a la creació d’un sistema basat en la qualitat”.

El Govern alerta que la falta de pressupost posa en risc alguns compromisos acordats amb les entitats però es compromet a mantenir actives les taules tècniques de revisió de la Cartera de Serveis Socials i seguir avançant en el traspàs de l’Ingrés Mínim Vital i la gestió integrada amb la Renda Garantida.

“Pot trontollar fins i tot la revisió “ordinària” de tarifes d’un 5% base prevista per aquest any”, exposa Montse Estrada, gerent d’Atendis, que apunta que la revisió de tarifes és la base per poder revisar sous dels professionals de l’àmbit social. “Per la mateixa feina que fan a altres àmbits com salut o educació, estan cobrant entre un 20-30% menys”, lamenta.



Drets Socials també assegura que seguirà treballant en la definició de l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil, i també per obtenir l’escandall de costos dels serveis i caminar cap a l’equiparació salarial de les persones professionals del sector.

Les tres parts lamenten que la dissolució del Parlament s’hagi produït sense que s’hagués culminat l’aprovació de diverses lleis, com la llei del tercer sector, la de modificació de la Renda Garantida, la del sensellarisme o la de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària. Confien que la seva tramitació i aprovació es reprengui com més aviat millor en la propera legislatura.