Cap de setmana decisiu per a l’OAR Gràcia femení

L’OAR Gràcia afronta el tram decisiu de la Divisió d’Honor Plata femenina. Les de Carol Carmona depenen d’elles mateixes per a accedir a les fases d’ascens per segona temporada consecutiva. Les gracienques, que tenen un partit menys, són terceres amb 33 punts, els mateixos que l’Handbol Sant Joan Despí i un més que La Roca. “Un segon any lluitant per l’ascens es veu diferent. Nosaltres ja hem viscut el que són unes fases i hem de donar-ho tot per tornar a gaudir de l’experiència”, afirma la jugadora Maria Monllor.

Aquest cap de setmana, l’OAR afronta un doble compromís que pot ser crucial per al desenllaç de la competició. El dissabte viatjaran a València per a enfrontar-se al Levante Marni (17:30h). Les valencianes són cinquenes i a la seva pista només han deixat escapar quatre punts. “Durant la temporada hem desaprofitat moltes oportunitats i ara sí que hem de donar un cop sobre la taula. Elles venen en una trajectòria molt bona i crec que la clau estarà a fer-nos fortes en defensa. Els hi tenim un gran respecte”, explica la pivot sabadellenca.

I diumenge, rebre el Benidorm

Viatjar, jugar a València, tornar a Sabadell i rebre el diumenge a un Servigroup Benidorm (16h) que s’està jugant la permanència. Aquest serà el full de ruta del cap de setmana de l’OAR Gràcia. L’objectiu, però, és clar: aconseguir els quatre punts. “L’empat de la setmana passada ha estat el cop per a adonar-nos que no podem especular amb els punts. Volem tancar el cap de setmana amb dues victòries i sabent que no haurem de mirar a les altres pistes a les dues darreres jornades”, assevera Monllor.

El líder indiscutible – i ja campió – de la lliga és el Mislata que pot jugar un paper clau en el desenllaç de la segona plaça. Les valencianes s’enfronten aquest cap de setmana al Sant Joan i a la darrera jornada visitaran el Bocaccio Arena. “Elles volen demostrar que són les millors i aniran a guanyar tots els partits, no en tenim cap dubte. La temporada passada vam guanyar contra elles a les fases i sabem que ens tenen més ganes”, admet. A l’última jornada també hi ha un Sant Joan – La Roca que pot ser decisiu. No obstant això, les gracienques prefereixen “fer la nostra feina i no haver d’estar pendents d’altres pistes”.

Monllor es va perdre el primer tram de competició

Per a Maria Monllor ha estat una temporada atípica. La sabadellenca es va perdre el primer tram de competició per estar fora. “Va ser una experiència impressionant. Vaig poder viatjar per Amèrica Llatina, que ho volia fer des de feina temps. Acadèmicament també va ser espectacular”, afirma. La tornada a la competició ha estat complicada, però a poc a poc ja ha tornat a agafar el ritme. “No ha estat fàcil. Arrossego molèsties al genoll i això ha fet que hagi anat tot més lent. També és una temporada nova, amb rols nous i entrar costa”, admet la sabadellenca. Sobre els canvis que ha vist en el seu retorn, Monllor ho té clar: “les joves han fet una passa endavant i han guanyat importància. Elles són les que donaran un salt de qualitat a l’equip”, afegeix.