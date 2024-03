Preveuen una reforma integral de la via Alexandra

La via Alexandra, una de les principals vies de comunicació de Can Rull, se sotmetrà a una profunda renovació en els pròxims mesos. Tot i que encara no hi ha data d’inici de les obres, l’Ajuntament de Sabadell ja ha comunicat als veïns de la zona quina remodelació hi vol dur a terme.

El consistori hi preveu invertir més d’1,2 milions d’euros per millorar aquest espai públic del barri, i serà una de les principals inversions d’aquest mandat a la zona. El projecte municipal preveu renovar la vorera i el carril bici, conservant les places d’aparcament. També es vol crear una nova zona de descans amb bancs d’obra al davant de l’escola Andreu Castells i renovar el cautxú de la zona de jocs infantils, bancs i papereres. A part, l’Ajuntament es compromet a substituir els arbres que estiguin en mal estat i a plantar nous parterres amb vegetació i ampliar el reg gota gota, permès de moment en la sequera.

Aquesta obra complementarà la que s’ha executat en els darrers dies i que ha permès elevar els passos de vianants per intentar que així siguin més segurs. Les obres van començar el passat mes de febrer i s’hi han destinat uns 7.400 euros, pressupostats en el projecte de millora d’un bon nombre d’entorns escolars del municipi. Els treballs que s’han fet busquen reforçar la seguretat dels vianants, obligant als conductors a reduir la velocitat amb què circulen per aquesta via. A part d’asfaltar el carrer per fer el pas de vianants elevat amb el mateix asfalt, les obres també han suposat pintar i senyalitzar els passos elevats, que s’han situat en els dos sentits de la marxa a la cantonada amb el carrer de Tirant lo Blanc.

La font de la via Alexandra, espatllada des de fa anys, continuarà apagada, com a mínim, per la sequera. L’actual situació d’emergència no permet fer-la funcionar en ser ornamental, com els sortidors del passeig de la Plaça Major.