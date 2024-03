El regidor expulsat del Govern de Sabadell, Jesús Rodríguez, no va amenaçar ni coaccionar a l’alcaldessa, Marta Farrés. O almenys no s’ha pogut provar. Una sentència del jutjat d’instrucció número 2, a què ha tingut accés el Diari, absol l’extinent d’alcaldessa. Considera que no hi ha indicis suficients per demostrar que es va violentar contra Farrés, després de saber que no aniria a les llistes del PSC en les últimes eleccions municipals.

La crisi en el Govern es va produir el 20 de març del 2023, dos mesos abans dels comicis. L’alcaldessa va expulsar Rodríguez de l’executiu local i el va denunciar per haver-li fet “xantatge” amb “denúncies falses“. Segons va explicar ella mateix, el regidor s’havia enfadat després d’haver-li comunicat que no seria candidat a les llistes dels socialistes. Havia demanat que li “arreglessin” la situació amb “diners”, i com que s’hi va negar, hi va haver una forta discussió. Una tesis que “no està suficientment acreditada”, segons la jutgessa.

Des del primer moment, el regidor va assegurar que la versió de l’alcaldessa era “manifestament falsa“, que se l’havia “difamat” i que l’expulsió de l’executiu s’havia desencadenat després d’enviar un correu electrònic posant en dubte la gestió de l’Ajuntament amb l’empresa de neteja i de recollida de residus Smatsa.

En aquest e-mail, l’exregidor assenyalava una sèrie “d’irregularitats” sobre l’increment del cost del servei amb relació a l’IPC, el nombre d’escombradores i canvis en el rentat de contenidors, que suposaven incrementar el pressupost públic per a l’empresa en 550.000 euros. Unes acusacions que tant el Govern com els tècnics municipals van negar en rotund al Diari. La sentència no es pronuncia sobre aquestes afirmacions i considera que s’hauran de valorar “en el seu oportú procés administratiu”.

“Desavinença, tensió i discòrdia”

La jutgessa considera que les versions d’un i de l’altre són “contradictòries” i que no hi ha proves suficients per demostrar la veracitat d’allò que va relatar Farrés. La “desavinença, tensió i discòrdia” que hi havia entre els dos en un clima de “crispació” és insuficient per atribuir un delicte penal. Pel que fa a l’e-mail enviat per Rodríguez –que l’alcaldessa va aportar com a prova de les coaccions–, creu que es tracta d’una mostra de “descontentament i indignació, no una amenaça”.

Tot i això, la magistrada no descarta que Rodríguez fos “desagradable o impertinent” durant la discussió i que Farrés patís un atac d’ansietat, tal com va declarar ella i altres testimonis en seu judicial. Un d’ells és el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, que va relatar que Farrés “estava desencaixada i tremolant” després de la trobada.

L’alcaldessa, Marta Farrés, no farà declaracions al respecte i recorrerà a l’Audiència de Barcelona, segons han apuntat fonts municipals al Diari.