Detingut un home que es feia passar per paleta per robar en finques

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home a Sant Cugat del Vallès quan cometia un robatori amb força en un domicili. L’arrestat de 23 anys es feia passar per paleta per accedir a finques que estaven en obres i robar als veïns. Segons ha informat la policia, el detingut està acusat de dos robatoris violents en dies consecutius del mes de novembre a Barcelona i un robatori amb força.

Segons els Mossos, l’arrestat utilitzava una “força excessiva i injustificada” per entrar als immobles i un cop dins s’emportava joies i diners de les víctimes. El detingut no tenia antecedents, però el van identificar com a autor dels robatoris a Barcelona al coincidir les empremtes dactilars.