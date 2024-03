Comença la Setmana Santa amb el Diumenge de Rams

La Setmana Santa ja és aquí. Centenars de sabadellencs han tret les palmes, els palmons i el llorer per a celebrar el Diumenge de Rams a les principals parròquies de la ciutat. La benedicció mobilitza cada any moltes persones i la celebren des dels més creients fins a d’altres que ho fan per tradició. “És una cita marcada en el calendari, però no per l’àmbit religiós sinó perquè ens ajuntem tota la família i després anem a dinar tots plegats”, afirma la Mercè, veïna del Centre.

I és que grans i petits han omplert la plaça Sant Roc mentre el mossèn Xavi Farrés i el diaca permanent Lluís Montanyola han beneït les palmes, palmons i el llorer dels assistents. Al davant de l’església de Sant Fèlix, s’han pogut veure escenes familiars molt emotives. Des de les persones que ho senten més a dins i s’emocionen, fins als més novells que viuen l’experiència per primera vegada.

Una tradició que ajunta grans i petits

La celebració serveix com a tret de sortida de la Setmana Santa i això també afavoreix la presència dels més petits de la casa que tindran uns dies de vacances a les escoles. “Hem vingut tota la família i també celebrem que els nens no han d’anar al col·legi”, admet el Toni que creu que això també “afavoreix que sigui un ambient molt més festiu”.

Després de la benedicció, tots els assistents han compartit una bona estona en una plaça de Sant Roc i voltants que han presentat un gran aspecte durant tot el migdia. Al final, els més devots s’han quedat a la missa celebrada a l’església de Sant Fèlix. “Soc molt creient i per a mi és un dia màgic. L’entrada de la Setmana Santa i veure tanta gent de totes les edats celebrant junts, és molt maco”, explica la Marta que afegeix que és “un dels grans dies de l’any”.

Les celebracions s’han produït a diversos punts de la ciutat, destacant també els actes a la parròquia de Sant Vicenç a la Creu Alta o al Santuari de La Salut, on desenes de persones han assistit a la benedicció del mossèn. Les següents celebracions de la setmana seran el Dijous Sant, el Via Crucis del divendres i la Vetlla Pasqual del dissabte. Finalment, el Dilluns de Pasqua farà de tancament dels festejos.