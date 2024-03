Consulta el col·legi i la mesa electoral pel 12-M a Sabadell

Falten menys de dos mesos perquè els sabadellencs tornin a les urnes. Serà el pròxim 12 de maig en les eleccions al Parlament de Catalunya després que el president del Govern català, Pere Aragonès, anunciés que avançava els comicis.

Ara, ja pots saber en quin col·legi i mesa electoral et tocarà votar. Pots consultar-ho en aquest enllaç o clicant la imatge. Cal introduir les dades per saber el lloc. Entre els dies 25 de març i l’1 d’abril, ambdós inclosos, es poden presentar reclamacions sobre inclusió, exclusió o correcció de dades.

En cas de problemes d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament de les dades, el ciutadà es pot adreçar al correu electrònic [email protected] o al correu postal a l’Ajuntament a plaça de Sant Roc, 1.

El vot per correu, ja obert

A banda, la sol·licitud de vot per correu a Sabadell es pot fer des del 19 de març i fins al 2 de maig. Un cop rebuda la sol·licitud, l’INE envia la documentació del 22 d’abril al 5 de maig. Les dates per a la remissió del vot per correu per part dels electors seran del 22 d’abril al 8 de maig.

Per a sol·licitar-lo, es pot fer per internet, amb certificat electrònic, a la pàgina web de Correus, o a qualsevol oficina de Correus, emplenant i signant la sol·licitud disponible a aquests efectes. A les oficines de Correus es pot obtenir la informació relacionada amb aquest tràmit.