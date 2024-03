Raül Gallego i els seus documentals de ‘Punt de no retorn’, premiats als Pictures of the Year International

El periodista sabadellenc Raül Gallego Baellán i els seus documentals per a 3Cat de Punt de no retorn han estat premiats als Pictures of the Year International, un dels guardons internacionals més prestigiosos de l’audiovisual periodístic.

El jurat dels premis POY 2024 ha atorgat el Documentary Storyteller of the Year al periodista, el primer premi Documentary News Reporting video a El sacrifici del front d’Ucraïna. També ha reconegut un altre documental de Punt de no retorn titulat Dins la Jihad Palestina i l’alternativa a les armes, com a finalista de la mateixa categoria.

Tal com 3Cat valora, Punt de no retorn està narrada amb la veu dels protagonistes que ja han vist afectat el seu dia a dia per aquesta nova realitat en transformació. El documental reflexiona sobre com s’adapten, com resisteixen o com eviten situacions relacionades amb l’emergència climàtica, noves guerres i aliances geoestratègiques, crisi econòmica i de valors democràtics, populismes, radicalització, noves tecnologies o la irrupció de la intel·ligència artificial.

Per saber el que realment passa al front, l’episodi El sacrifici del front d’Ucraïna dona veu a soldats, paramèdics i veterans que han sobreviscut a la guerra amb ferides que els duraran tota la vida. També segueix els oficials encarregats d’entregar personalment notificacions de defunció de soldats morts en combat, i ensenya com un grup de voluntaris arrisquen les seves vides, sota bombardeig constant, per recuperar els cossos sense vida de soldats russos i ucraïnesos.

A dins la Jihad Palestina i l’alternativa a les armes

A Dins la Jihad Palestina i l’alternativa a les armes, ha tingut accés als militants més buscats per les forces de seguretat d’Israel: les brigades Al-Quds de la Jihad Islàmica del camp de refugiats de Jenin. Una nova generació de palestins, molt joves i inexperts, s’enfronten a les implacables forces de seguretat d’Israel. Quina és la realitat d’aquests joves i per què han decidit optar per agafar una arma en una lluita tan desigual contra un exèrcit que els està buscant, detenint i, en la majoria dels casos, eliminant? Però, malgrat la nova espiral de violència i el govern de més extrema dreta de la història d’Israel, entre palestins i israelians encara hi ha persones que busquen també una alternativa a les armes.