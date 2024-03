“Quan plou, el nou refugi dels gats s’inunda”, exposa Eva Fajas, presidenta de l’associació Solar dels Gats. El nou espai, segons els voluntaris, és acurat i fa el servei, però s’ha d’habilitar perquè no entri l’aigua quan plou. L’associació demana una solució “immediata” i que s’agilitzi el projecte per a la construcció de la gatera municipal.

Des de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que “s’estan estudiant diferents actuacions per evitar les inundacions” i avancen que, quan estiguin definides, es portaran a terme. A la colònia, segons asseguren els voluntaris, no hi ha cap desguàs que dreni l’aigua en cas que plogui, el que provoca que entri a les instal·lacions.

D’altra banda, la presidenta de l’associació, reclama que l’Ajuntament faci “més partícips” a les entitats de les polítiques en matèria de benestar animal i apunten amb “urgència” la necessitat d’impulsar la gatera. “Era un projecte que estava parlat i acordat, ja s’havia dissenyat… i havia d’estar licitat a finals del 2023 per començar a construir-la enguany”, sosté Fajas. L’Ajuntament, però, assegura al Diari que “actualment s’està treballant el projecte” i que convocaran pròximament a una reunió a les entitats implicades.

Segons les últimes dades, a Sabadell s’han detectat 120 colònies i un total de 1.500 gats de carrer. A la nostra ciutat hi ha 18 cathotels, unes estructures on es refugien les colònies de gats ferals, i els voluntaris els alimenten cada dia.

El Solar dels Gats va acabar sent reubicat a un altre punt de Sabadell fa tot un any, després d’abandonar el terreny del carrer Raimon Casellas.

L’emplaçament ha permès acollir un centenar de gats de manera provisional “en millors condicions” que les que tenien al solar del polígon del Sud-oest on hi residien anteriorment. A la nova colònia hi viuran fins a la seva ubicació definitiva a una gatera municipal, un equipament que ara s’està dissenyant.