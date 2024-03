Els silencis s’intercalen entre els cants, les reverències a les imatges i les genuflexions. Els Via Crucis i processons del Centre, la Creu Alta, Ca n’Oriac i Can Puiggener van aplegar centenars de fidels Divendres Sant, quan els catòlics recorden la passió i mort de Jesucrist. Durant el matí, les comitives van honrar la imatge de Crist als carrers del Centre i de la Creu Alta.

“Vinc perquè hi tinc una fe absoluta. Crec que cal reivindicar la nostra tradició i recordar els nostres valors, especialment l’esforç i la humilitat”, considera la Mari Carme, que va venir expressament des de Barberà del Vallès a la processó del Centre, amb un full de cant a les seves mans per a seguir el Via Crucis. El recorregut va ser organitzat per la Germanor Interparroquial de portants del Sant Crist de Sabadell, per les confraries de Sant Feliu, la Puríssima i la Santíssima Trinitat i ha començat a les 9 del matí davant de la parròquia de la Puríssima, amb 14 parades.

La comitiva es va dirigir al passeig de la Plaça Major, Racó del Campanar, on es va trobar amb la Mare de Déu dels Dolors, la imatge de la parròquia de Sant Fèlix. Finalment, es va dirigir al carrer Sant Pau, carrer Sant Pere, Rambla fins a l’Església de la Santíssima Trinitat. La darrera estació ha estat l’adoració de la creu. “Cada any, la gent omple la Santíssima Trinitat”, exposa Agustí Brujas, president de l’Interparroquial. “Cada cop hi ha més gent jove vinculada a la fe catòlica, especialment a l’església de Sant Fèlix”, apunta.

També durant el matí, la Parròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta va organitzar el seu Via Crucis, des de l’església fins a la plaça de la Creu Alta, amb la imatge del Sant Crist Gran. I al nord de la ciutat, ahir a la tarda sortia de la parròquia del Sagrat Cor una comitiva formada per 50 organitzadors, amb col·laboració de l’Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta.

A Can Puiggener, el plat fort

Al barri de Can Puiggener, una comitiva de 150 participants, amb una coordinació impecable, acompanyats per l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i altres representants municipals va tornar a protagonitzar divendres un dels moments més emotius de la Setmana Santa. El Divendres Sant de Can Puiggener és una de les tradicions catòliques més arrelades al barri i a la ciutat, amb més de 60 anys d’història i impulsada pels seus veïns, la majoria d’ells procedents d’Andalusia o Múrcia.

L’organitza l’Agrupació Germandat Setmana Santa Andalusa de Can Puiggener, formada per cinc confraries: la Flagel·lació, el Natzarè, Crist de l’Amor, Sant Enterrament i la Verge dels Dolors. A Can Puiggener, l’aperitiu va arribar de la mà de l’Hermandad Romera Virgen de Gracia, que té seu també al barri, i que va obrir les portes del seu local inaugurant una exposició de cartells de Setmana Santa d’arreu del país que recorren la tradició des de 1960 fins avui.

Una cita maridada amb música de Setmana Santa i espelmes per a crear l’ambient de Setmana Santa i l’exposició del pas de romeria de la Verge de Gràcia. “Ho fem des de fa anys, volem obrir-nos al barri, fer més amena l’espera a la sortida de les confraries”, exposava José Campos, president de l’Hermandad. “Som al barri, i volem obrir les portes a tothom”, expressen.

Un impuls a l’economia del barri

I és que aquest dia és molt assenyalat al calendari dels veïns de Can Puiggener, que decideixen quedar-se al barri per celebrar una Setmana Santa amb segell propi. I que també repercuteix en l’economia local de la zona: “És un dia en què treballem molt. Atrau molta gent de dins i de fora del barri. I, fins i tot, de fora de Sabadell”, explica Toñi Álvarez, propietària del bar Carreras, un establiment icònic de la zona.

I és que el moviment al barri comença molt abans de la processó. Perquè tot surti rodat, és tradició que les dones de la confraria de la Verge dels Dolors es reuneixin dijous al vespre per vestir la verge, especialment qui té una promesa. I divendres al matí, col·loquen una a una les flors naturals que guarneixen els trons dels cinc passos. “Enguany, les flors ens han costat 2.500 euros”, exposen des de l’organització.

Un cop arrancada la processó, amb fidels visiblement emocionats, hi ha qui va decidir recórrer amb els peus descalços un tram de la processó. D’altres, que van cantar saetas a ple pulmó. O lloaven a la verge a crits de “Visca la Verge dels Dolors”. No faltaven les llàgrimes a la cita.

Un dels moments més emocionants de la processó es va concentrar a la Plaça Granada, moment en què tradicionalment es detenen els passos i es canten saetas. A la rotonda del carrer Puig de la Creu, els cinc passos feien la reverència conjunta. Fins a tornar a la casella de sortida. “És un dia d’emocions fortes”, diu Lucía Ruiz, vicepresidenta de la confraria de la Verge dels Dolors.

Una dona, entre llàgrimes: “El meu pare va ser un dels que va portar la processó al barri. No puc evitar emocionar-me en veure tanta gent”. I una altra porta la cadira de casa per seure: “Ja no em puc moure gaire, però no m’ho volia perdre”.