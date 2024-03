Resurrecció del Sabadell a Fuenlabrada amb una gran remuntada i doblet de Vladys (1-2)

Resurrecció, remuntada i doblet de Vladys. Així es podria resumir el retrobament del Sabadell amb la victòria cinc jornades després. Ha sabut sobreposar-se a un gol del Fuenlabrada a l’inici de la segona part i després, ha reaccionat per capgirar el marcador en només 6 minuts d’èxtasi total. Tres punts d’or pur per la supervivència.

La tornada de David Astals i la titularitat de David Soto, en detriment d’un Antonio Moyano amb problemes físics, han estat les principals novetats del conjunt d’Óscar Cano que ha sortit amb gran intensitat, intentant sorprendre. De fet, com ja va passar contra l’Arenteiro, Vladys ha gaudit d’una primera aproximació molt clara després d’una passada de Toni Herrero a l’espai. L’ucraïnès ha optat pel xut, bloquejat per Manu Lama en última instància.

L’acció ha desembocat en quatre córners consecutius favorables al conjunt arlequinat, però en cap ha pogut rematar, en bona part pel marcatge individual, i gairebé de rugbi, que Manu Lama ha aplicat sobre Pau Resta. L’ambició i vocació ofensiva del Sabadell no ha tingut premi i amb el pas dels minuts, el Fuenlabrada ha igualat el joc i també s’ha acostat amb perill a l’àrea d’Ortolà. Un xut d’Ale Galindo i una rematada de cap de Manu Lama en el primer servei de cantonada local han provocat un notable ensurt.

Remuntada de Vladys

El partit ha entrat en una fase d’alternances, sense un dominador clar. Ambdós equips s’han mogut a rampells. El Fuenlabrada s’ha mostrat especialment perillós en les accions d’estratègia –Manu Lama ha tornat a rematar en un córner- mentre el Sabadell buscava fer mal amb la velocitat de Vladys, David Soto i Abde, qui ha estat frenat per Lama en una clara falta quan marxava en bona situació cap a l’àrea. No ha vist ni groga el central local. La primera part ha acabat amb una nova internada de Vladys i el seu xut creuat s’ha perdut fora.

La segona meitat no ha pogut començar pitjor pels interessos arlequinats. Pràcticament, en la primera acció una centrada des de la banda dreta ha trobat una còmoda rematada de cap de Raúl Hernández, sense marca, que ha superat Ortolá. Un gol incomprensible per la falta de concentració que, curiosament, ha provocat un punt d’inflexió i una reacció immediata del Sabadell, conscient que s’escapava un partit importantíssim.

Només ha necessitat sis minuts per capgirar el marcador amb total protagonisme de Vladys. L’ucraïnès, que semblava negat davant la porteria contrària aquesta temporada, ha batut Belman dues vegades exercint d’autèntic ‘9’. Ha aprofitat de manera inapel·lable les assistències d’or de David Astals primer i Carlos Salvador després.

Havia fet el més difícil el conjunt arlequinat i fins i tot ha fregat l’1-3 en accions de contracop, sobretot en una nova rematada de Vladys que ha sortit fora. També ho ha provat Abde amb un xut ajustat al pal. El Fuenlabrada ha quedat molt tocat. Tot i els canvis del tècnic local, el Fuenlabrada no ha paït gens bé i gairebé no ha generat perill en la resta del partit. Aquesta vegada el conjunt arlequinat ha sabut gestionar a la perfecció el seu avantatge, sumant tres punts d’or. Tres punts per la supervivència. Dedicats al grup de seguidors que han viatjat a Fuenlabrada. Ara toca ratificar-ho a la Nova Creu Alta.

FITXA TÈCNICA

Fuenlabrada: Belman; Vigaray, Sotillos, Lama, Barbosa, Ale Galindo (Kara, m. 87), Raúl, Cristóbal, Sergio Benito (Ilies, m. 78), Fer Ruiz (De Camargo, m. 46) i Buer (Diego Gómez, m. 60).

Sabadell: Ortolá; Calavera (Ricard Pujol, m. 89), Pau Resta, Sergi Maestre, Toni Herrero, Carles Salvador, David Astals, Marc Domènech (Gualda, m. 89), Vladys, Abde i David Soto (Marru, m. 80).

Àrbitre: Alejandro Ojaos Valero (Comitè murcià). Grogues: Vigaray, Sotillos, De Camargo; Marc Domènech, Calavera, Carles Salvador;

Gols: 1-0, minut 47: Raúl; 1-1,minut 53: Vladys; 1-2, minut 59: Vladys;

Incidències: 800 espectadors al Fernando Torres, amb presència d’un grup de seguidors sabadellencs que han presenciat el partit des d’un pàrquing exterior del camp en una situació força atípica.

FOTOS: LLUÍS FRANCO