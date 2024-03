El Sabadell no surt del descens, però Óscar Cano destaca la fortalesa mental del seu equip

La meritòria victòria del Sabadell a Fuenlabrada, amb remuntada i doblet de Vladys, no ha estat suficient per sortir, aquesta 30a jornada, de la zona de descens. Ho impedeix el triomf d’última hora del Tarazona davant el Celta Fortuna (1-0). Continua la igualtat de punts, ara a 33, entre l’equip arlequinat i l’aragonès i, de moment, s’imposa l’average general favorable del Tarazona, a l’espera del duel que mantindran en l’antepenúltima jornada. A la Nova Creu Alta, el conjunt d’Óscar Cano va imposar-se per 3-1, un resultat que podria ser clau de cara a l’average particular.

El tècnic granadí admet que l’1-2 al Fernando Torres signifca un “respir” després de la derrota davant l’Arenteiro. “També trenca una ratxa negativa que no era merescuda perquè l’equip havia fet mèrits per sumar més punts en els tres anteriors jornades. Es van escapar victòries gairebé fetes contra la Cultural i el Deportivo i davant l’Arenteiro vam tenir molta presència a la seva àrea i també diverses oportunitats”.

Ha elogiat la feina dels seus homes: “penso que hem fet una gran primera part. Veníem amb la intenció de tenir la pilota més temps que en altres partits perquè el Fuenlabrada, si connecten jugadors com Cristobal, Raúl, Fer o Sergio, és molt perillós. Era la millor manera d’evitar-ho”. A la segona part, tot es complica amb l’1-0. “Ha estat una jugada estranya perquè la pilota toca en l’esquena de Toni Herrero, fa una trajectòria raríssima i ha vingut el seu gol”.

Curiosament, el marcador advers gairebé ha actuat com a revulsiu i Óscar Cano ha volgut destacar la “gran fortalesa mental dels meus jugadors. Els vull felicitar perquè s’han refet i no han perdut la calma en un moment difícil. El nostre equip té això. És increïble com ha canviat l’estat d’ànim. Ara mateix, no hi ha res que ens faci tant mal com per abaixar els braços. Insisteixo en el que dic sempre: aquest equip ha patit tant durant moltes jornades, que ja ha fet call. I si sobre la gespa tens jugadors com Sergi, Carles Salvador, que són la pausa, la saviesa, doncs tot és més senzill”.

“Vladys és molt generós i guanya experiència”

Ha estat una remuntada exprés, en només sis minuts i l’encert de Vladys amb un doblet que també necessitava a títol personal. “Hem fet 20 minuts molt bons i hem pogut capgirar el marcador. I en els últims 15 hem fet el que calia, taponant totes les vies al rival. Vladys? És molt bo. Un xaval molt generós, que sent l’escut que representa… D’ençà que surt a escalfar no para de córrer i ara afegeix cada vegada més qualitat al seu esforç. Millora en tots els aspectes i ara ha trobat el premi del gol. Li quedava aquest pas de tenir una mica més d’encert de cara a porteria. En el futbol cal equivocar-se. Vladys ha tingut ocasions clares que no han entrat i jo estic segur que en farà més. Va agafant experiència i el Sabadell té un grandíssim davanter”.

Els marcadors no han acompanyat -van guanyar Teruel o Tarazona i es manté el dubte sobre el Sestao-Rayo Majadahonda suspès en el m. 84 per una acció de pressumpte racisme contra el porter visitant-, però també s’impliquen més rivals a la lluita com Real Unión o Cornellà, que s’enfrontaran la pròxima jornada. Si el Sabadell és capaç de guanyar al Teruel (dissabte, 16 h), té garantida la sortida de la zona de descens. “A les tres pròximes jornades trobem molts partits directes dels equips de la zona baixa. No es definirà res encara, però sí que ens poden situar en una millor o pitjor situació. És evident que ara els punts adquireixen una gran transcendència i això s’allargarà potser fins al final”.

Óscar Cano ha donat la seva fórmula per suportar la pressió. “Ja són més de vint anys en això i cal relativitzar les derrotes i també les victòries. Hem guanyat a Fuenlabrada i ara cal pensar en el pròxim. Només és important el que queda per davant i a veure si podem recuperar efectius com Moyano, Amelibia, Gualda, Baselga i poder afrontar els sis últims partits amb tothom disponible”.

Doble dedicatòria

Óscar Cano ha dedicat la victòria a Antoni Padilla i López, traspassat aquest passat cap de setmana, pare del periodista sabadellenc i Cap d’Esports del Diari Ara i autor de diversos llibres -l’últim ‘Mala piel‘-, Toni Padilla. “Una forta abraçada perquè és un gran arlequinat i li dediquem la nostra millor versió”.

També ha tingut paraules d’agraïment pels aficionats arlequinats presents a l’exterior de l’estadi Fernando Torres -això sí, amb una bona visibilitat del camp- per donar suport a l’equip. “Això no ho havia viscut mai. Fer un viatge de sis hores i venir sense entrada a un partit en una temporada de més patiment que alegries té un mèrit extraordinari. Demostra el seu amor als colors i aquesta victòria va per a ells també. Esperem poder celebrar tots plegats la permanència”.