El filial del CE Sabadell busca retrobar-se amb el triomf davant el Palamós

Partit clau del CE Sabadell ‘B’ aquest dissabte (12h) a Olímpia. Els arlequinats reben al Palamós amb la intenció i necessitat de retrobar-se amb el triomf per a no caure d’una zona d’ascens a Tercera Federación que ocupen des de la jornada vuit de competició. El Centre d’Esports continua segon amb 39 punts, però ja empatat amb el Vic que és tercer i el principal candidat a competir amb els arlequinats per la segona plaça.

El filial acumula cinc partits sense vèncer tot i que ha recuperat sensacions amb els dos darrers empats a 0 davant UE Figueres i UA Horta. Només la manca d’efectivitat de cara a porta ha privat els de Conrad Garcia de sumar més punts a les últimes jornades. I és que els arlequinats també acumulen tres partits sense veure porteria i només dos gols en aquesta mala dinàmica.

El Palamós, amb un vell conegut a la banqueta

A Olímpia arriba un històric en problemes i amb un vell conegut a la banqueta. El Palamós marca el descens a la Lliga Elit amb 25 punts i es troba a un de sortir de la zona vermella. El degà ha millorat considerablement des de l’arribada de l’exentrenador del Centre d’Esports, Javi Salamero. L’aragonès va dirigir l’equip arlequinat a Segona Divisió al primer tram de la 13-14 abans que Miquel Olmo el substituís a la jornada quinze. Ara, amb Salamero al capdavant, el Palamós ha sumat onze punts en nou partits i acumula quatre sense perdre aconseguint puntuar contra rivals de la zona alta com Atlètic Lleida o Figueres en aquest tram.

Al duel de la primera volta, el filial arlequinat va donar una autèntica exhibició a l’Estadi Municipal de Palamós. El conjunt de Conrad Garcia es va imposar amb un contundent 0 a 4. Pol Castell va inaugurar el marcador al primer quart d’hora i a l’inici del segon temps va arribar el vendaval sabadellenc: Iván Tébar, Miquel Ustrell i Marc Marruecos van arrodonir la golejada en dotze minuts frenètics. El partit d’aquest dissabte serà molt diferents per escenari, dinàmiques i necessitats, però, de nou, promet emocions fortes.