‘Turandot’ arrasa les entrades de les funcions de la Faràndula

“Turandot és Turandot”, responen fonts de la Fundació Òpera a Catalunya davant de la sorpresa majúscula per un èxit tan fulgurant que, a més de 10 dies de l’estrena, ja ha esgotat entrades per a les tres funcions a la Faràndula.

Efectivament, ni una butaca per a l’òpera de Giacomo Puccini els dies 17, 19 i 21 d’abril. Una obra tan popular que obligarà a qui s’hagi despertat tard a provar sort a altres municipis on es representarà durant la gira: Reus, Barcelona (Palau de la Música) i Sant Cugat. I s’haurà d’afanyar, perquè l’ocupació és del 86%, amb 11.000 espectadors i el cartell de Tot venut a les 13 funcions de la majoria de teatres: Granollers, Viladecans, Girona, Tarragona, Manresa i Vic.

Serà la segona vegada que es representi l’obra, que ja va ser dirigida musicalment per Daniel Gil de Tejada. Per altra banda, a direcció d’escena i vestuari va a càrrec del terrassenc Carles Ortiz, amb qui Òpera a Catalunya col·labora regularment. L’equip artístic es completa amb Esteve Gorina i Andreu com a assistent a la direcció d’escena i amb Jordi Galobart com a responsable del disseny d’escenografia.

Les sopranos Maribel Ortega i Eugènia Montenegro es repartiran el paper de La Principessa Turandot. El tenor mallorquí Antoni Lliteres assumirà el paper d’Il Principe ignoto (Calaf), tot i que a Reus i Tarragona ho farà el tenor argentí Nacho Guzmán.

La producció compta, a més, amb les veus solistes de Jeroboám Tejera, Jordi Casanova, Carles Daza, Jorge Juan Morata, Marc Sala i Cristòfol Romaguera.

Com en totes les produccions d’Òpera Catalunya, acompanyen els solistes l’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell. En aquesta proposta, a més, s’incorporen les veus blanques de la Coral de l’Agrupació Pedagògica de Sant Nicolau, amb preparació a càrrec de la soprano Laura Obradors.

Una revisió de 2015

La producció revisarà la versió de 2015 representada l’any 2015 dins el cicle Òpera a Catalunya. Però continuarà traslladant l’espectador a la Xina imperial amb “una escenografia monumental” d’una “imaginària Ciutat Prohibida, i un vestuari molt acolorit i fantasiós per a la cort imperial que contrasta amb la foscor del poble oprimit de Pequín”.

En aquesta òpera en tres actes, que tancarà la 36a temporada de la FOC, l’amor torna a ser el fil conductor. Un amor “misteriós i transformador”, deia en la presentació del cicle l’octubre passat el vicepresident de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, Jordi Torrents.

Serà la segona òpera de Puccini, amb motiu de l’any del centenari de la mort del compositor i de la Capitalitat Cultural de Sabadell.