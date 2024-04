El sabadellenc, Àngel Lacalle, nou membre de l’Acadèmia de la Música d’Espanya

El periodista sabadellenc Àngel Lacalle ha estat nomenat com a membre de la nova Acadèmia de la Música d’Espanya en reconeixement de la seva trajectòria i coneixement professional del sector. En el seu currículum, Lacalle destaca per ser el director de l’equip que cada any produeix el disc de La Marató de la televisió pública catalana. El sabadellenc també forma part de la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell.

L’Acadèmia, que es va presentar al gener, té com a objectiu crear un punt de trobada per als professionals on posicionar i afavorir la indústria musical de l’estat i ajudar els artistes en el seu creixement a nivell nacional i internacional. Com a acadèmic, les funcions d’Àngel Lacalle s’emmarcaran en el reconeixement de la música en les diverses llengües i cultures d’Espanya, destacant el català. El sabadellenc, a més, també formarà part del Comité de Nominacions i Premis que seleccionaran els artistes i projectes musicals que optin als Premis de l’Acadèmia que se celebraran per primera vegada al maig a Madrid.