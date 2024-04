FOTOS | Bona acollida al primer congrés Nexaula Transformació Educativa

Més de 200 persones van assistir a l’Espai Cultura 1859 Caixa Sabadell per al primer congrés Nexaula Transformació Educativa. La iniciativa impulsada per l’AESE té com a objectiu en les diferents ponències de la jornada inspirar i guiar les escoles en el seu camí cap a una transformació integral. Segons afirma l’organització: “aquest congrés sorgeix de la necessitat imperiosa d’evolucionar i adaptar l’educació als reptes del segle XXI”.

Durant la jornada, més d’una quinzena de ponents, amb conferències i xerrades des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, van anar desgranant les claus d’aquesta transformació que proposa Nexaula. Durant el congrés, les ponències es van organitzar en sis blocs: Comunicació i Màrqueting, Espais i Instal·lacions i Pedagogia durant el matí i Gestió i Recursos, Innovació i Serveis, durant la tarda.

/CEDIDES