El Sabadell, sense un penal a favor gairebé des de fa un any

Si no es trenca la ratxa a la Ciutat Esportiva de Tajonar diumenge vinent, el Sabadell complirà un any sencer sense que li hagin xiulat un penal a favor. Una estadística que convida a la reflexió. No es trepitja l’àrea rival? Els àrbitres no volen veure cap acció punible? Falta una mica d’astúcia per forçar situacions susceptibles de ser sancionades? Com a mínim, resulta estrany.

De fet, l’última pena màxima favorable va ser el 16 d’abril de l’any passat en el partit davant el Castellón -fonamental per a la permanència també- a la Nova Creu Alta. Pau Víctor fa provocar la falta i Alberto Fernández, ara al Rayo Majadahonda, va transformar el penal en l’1-0. Curiosament, es trencava així una altra dinàmica esfereïdora: feia 17 mesos que no es xiulava un penal a casa! L’anterior va ser en la temporada 21/22 contra el San Fernando (2-3).

El curs 22/23 van ser tres penals a favor: el citat contra el Castellón i dos a domicili: al Johan Cruyff davant el Barcelona At. (1-4) forçat i executat per Keita, i a Los Pajaritos de Sòria, amb doble protagonisme de Cristian Dieste, qui va estrenar-se com a golejador arlequinat des dels onze metres. Es trencarà la mala ratxa a Tajonar? És l’última oportunitat per evitar l’any sencer sense penals a favor. Aquest curs, el Sabadell en suma cinc en contra.

Soto: “Hem d’evitar els desajustos”

El marge de maniobra es redueix i amb 21 punts per disputar, les errades es poden pagar molt car. Aquest és el missatge que va transmetre un dels fitxatges del mercat d’hivern, David Soto, cedit pel SD Ponferradina. En els dos últims partits ha estat titular en detriment de Marru. “És evident que jugant més minuts també és millor la compenetració amb els companys sobre el terreny de joc. Coneixem els moviments i això afavoreix”, ha explicat el davanter navarrès, que aquest diumenge tornarà a la seva terra. “Sempre és especial perquè vindran familiars i amics”, diu. Curiosament, mai va arribar a jugar a Osasuna, ni al filial. Va fer-ho a clubs de la zona com Peña Sport, Tarazona, Tudelano o Calahorra abans d’aterrar a Badajoz i finalment, la Ponferradina.

David Soto va acceptar el repte del Sabadell “per gaudir de més minuts i ajudar a assolir l’objectiu de la permanència. Vam superar una situació molt difícil i ara hem d’afrontar tots els partits que queden com a finals”. Sobre la pèrdua de punts en els últims minuts, una circumstància que s’ha repetit massa, l’extrem considera que és una combinació de factors. “Ens ha penalitzat qualsevol petit desajust i també penso que hi ha una part de fatalitat. No crec que sigui un problema físic sinó més emocional. És evident que a partir d’ara hem d’evitar i minimitzar els desajustos. Cal fixar més els marcatges dins de l’àrea”.

Filial de dues cares

La trilogia de rivals directes va començar amb un empat contra el Teruel amb regust amarg. Ara, Osasuna Promesas, un equip que ha anat de més a menys i s’ha trobat en una situació delicada. “Ho poden acusar mentalment, però també són jugadors joves amb molta qualitat. Hem d’aprofitar el seu possible nerviosisme per agafar l’esquena de la seva defensa i també aprofitar l’estratègia”.

De l’afició no en té cap queixa i tot són elogis. “Ja ho vaig notar la primera setmana (Cornellà). És una afició que va a mort amb el seu equip i transmet suport i afecte. Això és un plus per lluitar al màxim en cada partit”. A Tajonar s’espera la presència d’una setantena de seguidors arlequinats. Ja s’han venut gairebé cinquanta entrades anticipades a les oficines de l’Estadi. El club i les Penyes han organitzat un autobús que partirà a les 4 de la matinada.

Horaris unificats

La Federació Espanyola ja ha comunicat oficialment els horaris unificats -pels partits en els quals es jugui alguna cosa a efectes classificatoris- de les dues últimes jornades. Es disputaran en dissabte a les 19 hores. El Sabadell-Ponferradina a la Nova Creu Alta el dia 18 i el Lugo-Sabadell a l’Anxo Carro el dia 25. Caldrà veure com està la situació en aquesta darrera sessió de la lliga. “Haurem de lluitar la permanència fins a l’últim segon de l’última jornada”, va vaticinar Óscar Cano. Si és així, no es descarta una peregrinació arlequinada a terres gallegues.