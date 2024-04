Els ‘urban sketchers’ assalten la redacció del Diari de Sabadell

Sabadell serà la capital del moviment Urban Sketcher dissabte, que se celebrarà la 7a Trobada d’Usk Catalunya, organitzada per l’entitat Dibuixant Sabadell. Amb més de 600 artistes inscrits d’arreu del país, i fins i tot un grup vingut de València, es batrà el rècord de participació. La cita coincideix amb la Capitalitat de la Cultura Catalana.

Per a l’ocasió, doncs, el Diari de Sabadell i Dibuixant Sabadell col·laboraran per oferir una edició especial plena d’il·lustracions aquest dissabte. Els dibuixants de l’entitat s’han desplegat aquests darrers dies per dibuixar paisatges i escenes que acompanyaran les notícies dels periodistes. No us perdeu el Diari de dissabte!

Un miler de persones a la trobada Usk Catalunya

Els artistes conqueriran la ciutat dibuixant en directe i en grup carrers i edificis icònics, armats amb un llapis, una llibreta i un tamboret. Algunes ubicacions que reuniran dibuixants seran el Mercat Central, el Passeig, la plaça Sant Roc, els Jardinets, el Campanar de la Puríssima, des d’on es podran veure unes magnífiques vistes de la ciutat, el Museu d’Art, el d’Història i el de Paleontologia o el carrer d’Indústria. Per a l’ocasió, els dibuixants també podran entrar a les Escolàpies o a la seu de Vallès Fer, plena de maquetes de trens.

Les places per a la trobada s’han esgotat, tot i que qui s’hagi quedat sense pot assistir-hi igualment presentant-se al Museu d’Art, on li donaran una identificació perquè es pugui unir a la resta de dibuixants a les ubicacions.

En total, l’entitat calcula que la trobada sumi un miler de persones, si comptem els acompanyants. Precisament, per a ells s’han organitzat rutes guiades pel patrimoni modernista i per les escultures del Centre, a més d’una visita guiada genèrica per Sabadell i els seus edificis.