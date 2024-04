L’ANC de Sabadell manté la jornada amb Aliança Catalana

L’Assemblea Nacional Catalana de Sabadell ha confirmat que manté les jornades previstes amb els partits independentistes de cara a les eleccions del 12M. L’acte havia generat polèmica per la presència d’Aliança Catalana i, de fet, el Secretariat Nacional l’havia prohibit. No obstant això, des de l’ANC local han assegurat que tiraran endavant per “donar veu a tothom que tingui quelcom a dir a la ciutadania”.

Aquest fet havia provocat el rebuig i la negació a acudir de la CUP i ERC que no assistiran si forma part el partit d’ultradreta catalana. Sí que hi seran Junts i Alhora. El partit liderat per Clara Ponsatí també s’ha mostrat descontent per la presència de la candidatura de Sílvia Orriols, però ha confirmat la seva presència de totes formes.

El Secretariat General de l’ANC ha vetat els actes amb candidats i ha expressat el seu “respecte a tots els drets humans i en contra del racisme i la xenofòbia”. Tot i això, la secció de Sabadell ha explicat en un comunicat aquest dissabte que ja havia adquirit compromisos amb els partits que han de participar en la jornada i que va decidir en assemblea mantenir-la.