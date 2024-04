Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres al matí en un incendi a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) que afecta diversos camions d’una zona de desballestament de feralla, situada propera a unes barraques. Segons l’avís que han rebut els Bombers a les 8.48h, el foc ha començat a l’altura del quilòmetre 3 de l’N-150, prop de l’encreuament amb la C-58.

Els Bombers hi han destinat deu dotacions per contenir la propagació de les flames i evitar que afectin les barraques. Tot i que a priori descarten que l’incendi hi arribi, de forma preventiva han evacuat els habitants d’aquestes construccions. El foc ha obligat a tallar l’N-150 i els accessos des de la C-58 cap a Cerdanyola, segons informa el Servei Català del Trànsit.

Seguim a Montcada amb l’ajuda de @BCN_Bombers. Treballem per contenir l’incendi i que no afecti la zona de barraques. L’incendi no afecta la circulació de trens, @emergenciescat recomana a la població propera que es confini si nota alguna molèstia pel fumhttps://t.co/VLQqaptNrL — Bombers (@bomberscat) April 19, 2024

Protecció Civil demana a la població propera a l’incendi que tanqui portes i finestres o sistemes de ventilació si nota alguna molèstia. L’incendi ha provocat una aparatosa columna de fum visible des de diferents punts de la comarca.

A part dels Bombers, al lloc dels fets hi treballen diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, el SEM, la Policia Local de Montcada i la Policia Local de Cerdanyola. El 112 ha rebut una norantena de trucades durant la primera hora des que ha començat el foc.