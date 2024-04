El ple tomba la moció del PP per apropar el futur complex de pisos de la Roureda als joves

La moció del Partit Popular (PP) de Sabadell que proposava que el futur complex de pisos de la Roureda fos per a joves i no per a la gent gran ha estat desestimada pel ple municipal. Amb els vots en contra de PSC, Junts i Sabadell en Comú Podem, l’abstenció de la Crida i els vots a favor d’ERC i VOX, la proposta ha quedat descartada.

El partit popular suggeria un lloguer social per a joves d’entre 19 i 35 anys, amb durada de cinc anys prorrogable i mantenint les mateixes condicions d’accés previstes per a la gent gran. El projecte del govern municipal contempla 100 habitatges de lloguer per a la gent gran d’entre 50 i 65 metres quadrats i 1 o 2 habitacions. Els preus oscil·len entre els 425 euros i 515 euros –amb despeses generals, manteniment, IBI, aigua i gas, consergeria i neteja incloses–. I els populars de Sabadell proposen que es mantinguin les mateixes condicions, però pels joves.