El PP proposa que el futur complex de pisos de la Roureda sigui per joves i no per a gent gran

El Partit Popular (PP) de Sabadell proposa que el futur complex de pisos de la Roureda sigui per a joves i no per a la gent gran. La portaveu dels populars a Sabadell, Cuca Santos, presentarà una moció al ple d’abril perquè el govern municipal canviï l’ús dels futurs pisos que s’han de construir entre la sortida de la Ronda Oest (C-58) i els carrers de Costabona, Àger i Rialb. “Estem fent una ciutat d’esquena als joves i, per tant, sense futur“, sosté la regidora.

Santos es remet a les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE): el 60% de la població té un habitatge en propietat, dels quals només un 8% és menor de 30 anys i un 80%, de més de 55 anys. “La gent gran ja té altres complexos a Sabadell (de Sant Oleguer, Alexandra i Parc Central, amb un total de 333 pisos), el que cal és residències públiques. Com a mínim, una per districte”, exposa.

Quina és la seva proposta?

Santos proposa un lloguer social per a joves d’entre 19 i 35 anys, amb durada de cinc anys prorrogable i mantenint les mateixes condicions d’accés previstes per a la gent gran. El projecte del govern municipal contempla 100 habitatges de lloguer per a la gent gran d’entre 50 i 65 metres quadrats i 1 o 2 habitacions. Els preus oscil·len entre els 425 euros i 515 euros –amb despeses generals, manteniment, IBI, aigua i gas, consergeria i neteja incloses–. I els populars de Sabadell proposen que es mantinguin les mateixes condicions, però pels joves.

“Seria ideal tenir per tothom, però els recursos són limitats i qui més ho necessita ara són els més joves”, considera Cuca Santos. “No poden destinar el 80% del seu sou a pagar un lloguer, i el temps d’espera per accedir a un pis protegit de VIMUSA és de dos anys”. Santos també defensa que estimularia l’arribada de gent jove a “un barri envellit”.

El projecte del govern municipal reserva un 70% de la superfície per a places i jardins. Els parcs i zones enjardinades s’estendran més de 12.800 metres quadrats, amb parcs infantils i es també s’ha reservat un espai per més de 280 habitatges de lloguer social més.