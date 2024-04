Dues generacions, unides per una passió: “No poder llegir seria el pitjor càstig”

La passió pels llibres no té edat. Joves i adults comparteixen la devoció per les lletres amb un esperit similar, malgrat les diferències entre generacions. La màgia de poder viure històries en personatges i indrets que no són nostres és universal.

Àngels Fàbregues es va jubilar l’any passat després de tota una vida recomanant i venent llibres a Sabadell. Ara, amb 66 anys, la seva passió per les lletres continua intacta.

Quin és el primer llibre que recordes?

Els de Tintín. El pare els portava en català. Amb sis o set anys vam començar a llegir-los i anaven passant de germà en germà. Quan ens vam casar, tots els volíem a casa. Al final, la mare va dir que cadascú es quedés els que havien rebut com a regal. Alguns tenen desperfectes, però els conservo. De gran he refet la col·lecció i ara els ensenyo als nets.

Què t’atrau de la lectura?

Descobreixes mons i vides que tu mai viuràs. Un dels últims que m’ha agradat més és ‘Nascuda de Venus’, de Sònia Lleonart. Vas llegint i busques documentar-te: els quadres, l’època… Els llibres permeten buscar referències. No pararia mai. No llegir seria el pitjor càstig.

Com són els teus hàbits de lectura?

Ara els he canviat una mica. Abans, si em despertava, llegia a les quatre de la matinada. Ara, estic jubilada i tinc altres ritmes. Portem els nets a l’escola, caminem… Després de dinar llegeixo, potser durant tres hores. A la nit hi torno. Abans no dormia per poder llegir. Havia arribat a passar nits senceres sense dormir perquè no podia acabar un llibre.

Quantes hores llegeixes al dia?

Tres hores no me les treu ningú. Si no tinc res, puc estar-m’hi tota la tarda. Tinc una butaca especial que em van regalar. El meu home m’ho ha preparat tot.

Quants llibres llegeixes a la setmana?

Dos o tres segur. Depèn de la feina que tens, si viatges…

Repetir llibre, sí o no?

Pensava que quan em jubilés tindria temps i repetiria. Però passo per la botiga i penso que no pot ser. M’estaria perdent una altra història. Ara vaig a clubs de lectura i repasso llibres que ja he llegit per poder comentar-los. Això sí.

En tens algun que t’hagi marcat?

El ‘Jo confesso’, de Jaume Cabré, per exemple. És una de les millors obres de la literatura catalana.

Amb quin estàs ara? ‘La heredera del mar’, de Juan Francisco Ferrándiz. És novel·la històrica. Fins a la pàgina 200 em costava. Però ja m’hi he enganxat. De vegades costa entrar en els llibres que són molt llargs. Has de tenir paciència per continuar llegint.

Quin em recomanaries per Sant Jordi?

‘Nascuda de Venus’. És la primera novel·la que fa l’autora i li ha sortit molt rodona.

Has fet alguna bogeria per un llibre?

Viatjar. Quan vaig llegir la trilogia del Baztán, hi vaig anar. Els de l’Ibon Martín també em van fer marxar al País Basc. Però no soc molt mitòmana. Busco el mapa i fotografies i en tinc prou.

La Cristina i el Marcel són germans i comparteixen, entre moltes altres coses, l’afició per la lectura. Després de rumiar una bona estona, tots dos acorden que si haguessin de decidir un tipus de lectura es quedarien amb les novel·les gràfiques i els còmics. La Cristina podria passar hores fullejant Hooky, que relata les peripècies de dos bruixots; mentre que el Marcel prefereix les aventures de L’home gos.

Què sentiu quan llegiu? C: Sento que desconnecto del món real i entro en el món del llibre. Sobretot quan llegeixo manga, em fa entrar en un món completament diferent. Com una pantalla. M: Quan començo a llegir em sento interessat pel que passarà després, al següent capítol.

Quanta estona podeu passar-vos llegint els vostres llibres preferits? C: Normalment llegeixo uns 45 minuts. Quan començo em costa molt parar i quan em diuen que pari i que vagi, per exemple, fins a la cuina, vaig cap allà encara llegint el llibre. M: Jo llegeixo tres hores a la setmana. Prefereixo llegir que mirar la televisió.

Aquest Sant Jordi, quin llibre us agradaria començar? C: Em regalaran un llibre per dibuixar manga que m’agrada molt. A una amiga meva li donaré un llibre perquè la Miriam Bonastre, l’autora de Hooky, li faci una firma. M: Jo llegiré un altre llibre de L’home gos.

Què us imagineu llegint quan sigueu més grans? C: Seguiré llegint còmics, crec. M: Em sembla que llegiré llibres de física.