“És impossible aparcar al barri de Can Puiggener”

Un cotxe estacionat a doble fila, un vehicle que ocupa part del pas de vianants i una llarga estona per trobar estacionament a Can Puiggener. Veïns del barri reclamen habilitar una nova zona d’aparcament a algun dels tres de descampats en desús que hi ha al barri: dos a banda i banda del camp de futbol municipal de Can Puiggener i un altre terreny entre el carrer d’Algesires i de l’Escipió.

“Hi ha molt cotxe i poc pàrquing”, exposa Pepi Torres, veïna del barri. I és que la majoria d’edificis de Can Puiggener no disposen de pàrquing privat, pel que “buscar lloc al vespre es converteix en una veritable odissea”.

Sabadell està elaborant un pla d’aparcaments

Una de les propostes dels veïns és habilitar una zona per a furgonetes o vehicles grans als terrenys assenyalats, si l’Ajuntament ho permet: “Les furgonetes treuen molt espai, si s’habilités una zona amb alguna càmera de seguretat a l’espai públic, seria una bona mesura”, exposa Ricardo Batista, veí del barri. “És un espai totalment inutilitzat”, exposa un altre resident, Juan Flores.

L’Ajuntament no ho descarta: fonts municipals exposen que estan elaborant un pla d’aparcaments a Sabadell. “Cada cop hi ha més vehicles i els espais són limitats, però analitzarem totes les possibilitats”, asseguren des de l’Ajuntament.