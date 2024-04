Beth Rodergas captiva al públic de Movento Sarsa Skoda amb un concert exclusiu en acústic

La reconeguda cantant i actriu catalana Beth Rodergas, finalista de la segona edició d’Operación Triunfo i representant d’Espanya en el Festival d’Eurovisió 2003, va oferir aquest dimecres un emotiu concert acústic en el concessionari Movento Sarsa Skoda de Sant Cugat del Vallès.

L’esdeveniment, que va començar a les 19.30, va aconseguir atreure a un públic divers d’aproximadament un centenar de persones, des de nens fins als més grans, tots ells il·lusionats per poder gaudir en viu de l’artista i els seus principals èxits. En representació de Movento també van assistir Peter Mugliston, director general de Marques, i Jordi Domènech, Gerent de Movento Sarsa.

Acompanyada únicament pel seu guitarrista, Beth va interpretat un ampli repertori que va incloure temes propis, com Quan, així com versions en acústic de clàssics com Hallelujah de Leonard Cohen o Your Song d’Elton John, entre d’altres.

L’esdeveniment va marcar l’inici d’una sèrie d’activitats en la concessió, que, malgrat haver iniciat la seva activitat fa ja dos anys, no havia pogut realitzar un acte inaugural a causa de les restriccions imposades per la pandèmia. La trobada va concloure amb un servei de càtering, on els assistents van poder compartir les seves impressions sobre l’actuació.