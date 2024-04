Obren expedient a diversos establiments de Sabadell per irregularitats

Operatiu conjunt a diferents punts de Sabadell. Al llarg del dimecres, Policia Municipal, Guàrdia Civil i Inspecció de Treball van fer inspeccions a diversos establiments i obres de la ciutat per comprovar les condicions de treball.

Com a resultat d’aquestes accions, s’han incoat expedients per tenir cinc treballadors sense estar donats d’alta en la Seguretat Social, dues actes per infraccions com no disposar de llicència ni assegurança i es van denunciar tres persones a un establiment per tinença de substàncies prohibides.