“No trobava el medicament per a la diabetis a cap farmàcia: vaig passar por”

El J.O. té 21 anys i és diabètic. El dia de Sant Jordi va desplaçar-se fins a la farmàcia més propera amb la recepta mèdica per recollir el seu fàrmac. “Van dir-me que no n’hi havia, que s’havia produït una ruptura d’estoc“, explica. El primer que va notar, diu, va ser una sensació “d’angoixa i por”. “Les persones amb diabetis necessitem la insulina per viure”, va pensar. Els dependents de l’establiment li van aconsellar anar a altres farmàcies a preguntar si tenien el medicament. “A totes em van dir el mateix, que no n’hi havia i que no sabien quan tornaria a estar disponible”, explica el jove. Finalment, el J.O. va demanar al Centre d’Atenció Primària que li canviessin la recepta amb alguna insulina d’alguna marca semblant que pogués trobar fàcilment. Va quedar en ensurt, però assegura que “conec persones amb aquesta malaltia que ja els havia passat anteriorment”. La seva família ja s’ha posat en contacte amb subministradors de països propers, com Andorra, per intentar aconseguir un lot d’aquest medicament i estalviar-se el “mal tràngol” si es torna a produir la situació.

Què passa amb el fàrmac de la diabetis?

Les receptes pels medicaments de la família del fàrmac Ozempic van començar a créixer significativament el 2018, quan el laboratori va rebre la primera autorització per comercialitzar-se. Ozempic només té permís per ser receptat a pacients amb diabetis, però també s’està prescrivint a persones amb obesitat, segons la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició. La demanda per aquests fàrmacs ha superat l’oferta i es troben amb subministrament “limitat” des del setembre, per això l’Agència Espanyola de Medicaments (AEMPS) insta els metges a “cenyir-se” als usos autoritzats per evitar casos com el del J.O. Les receptes d’aquest tipus de medicaments per a diabètics s’han triplicat a Catalunya en només quatre anys, des que també es recepten per baixar radicalment de pes.

“Ara mateix, per exemple, no en tenim”

Al teixit de farmàcies de Sabadell es fa evident la manca de subministrament d’aquest producte. “En estoc ara mateix no en tenim, només una petita quantitat sota reserva que guardem a clients habituals amb diabetis”, detalla Marta Gili, de la farmàcia Marta Gili. “Ahir mateix, per exemple, van venir dues persones amb aquesta recepta i els vam haver de dir que estava esgotat”, admet la farmacèutica. Gili lamenta que “aconseguir aquest fàrmac s’ha convertit en un Via Crucis per les farmàcies” i afegeix que “sabent la manca de subministrament, els metges haurien de mirar de controlar les receptes per poder abastir les persones amb diabetis”.

També a la farmàcia Blanchart fa mesos que tenen problemes d’abastiment. “Va arribant, però mai sabem quan; i en aquest moment, per exemple, no tenim cap de les tres dosis del medicament”, apunta Meritxell Blanchart, una de les encarregades de la farmàcia. “Cada vegada veiem més receptes que signen endocrins per a pacients que busquen aprimar-se”, afegeix. A la farmàcia de la Via de Massagué, també gestionen les unitats disponibles perquè el pacient fidelitzat que té diabetis crònica no es trobi sense fàrmac quan s’apropa la farmàcia.

Mitjançant l’eina digital FarmaHelp, els farmacèutics poden contactar amb altres farmàcies properes quan s’han quedat sense algun tipus de producte. “Amb aquesta eina podem esbrinar més ràpidament si hi ha unitats disponibles a les farmàcies properes per facilitar les coses als clients”, determina Marta Gili.