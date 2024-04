Xiula actua a La Faràndula aquest diumenge

El Centre de creació d’Arts per a les famílies laSala tancarà la temporada de primavera amb un concert del grup Xiula a La Faràndula, aquest diumenge, 28 d’abril, a les 12 h.

La formació musical, que té un gran èxit entre el públic infantil i familiar, torna a Sabadell per presentar el seu setè disc, Babynova. Amb les cançons del seu nou treball, el grup Xiula entren a un laboratori on, amb l’ajuda del públic, intentaran generar una nova forma de vida que pugui superar els reptes del món que ens ha tocat viure. És a dir, l’àlbum relata el desig del grup de crear una vida artificial, un “bebè a mida”, per visualitzar allò que desitgen i que els esporugueix

El grup planteja una fórmula per al concert basada en “espurnes de vida, noves cançons sobre els grans temes i les petites escletxes que ens ho desmunten tot”.