El Sabadell vol recuperar la millor versió forana i aprofitar els duels directes

El 9 de desembre de l’any passat, Óscar Cano debutava a la banqueta de la Nova Creu Alta i trencava una nefasta ratxa de nou jornades sense conèixer la victòria gràcies a un gol de Baselga en la recta final. El rival era Unionistas. Ara, quatre mesos i mig després, el partit d’aquesta dissabte (16 h) al Municipal Reina Sofia contra l’equip salmantí es presenta com una gran oportunitat per fugir (una mica) de la zona de descens aprofitant que es disputaran fins a quatre duels directes en una jornada apassionant que pot ser crucial. El Sabadell de Cano ha ofert una bona versió forana amb les úniques taques negres de Sestao i Pamplona. Ara toca recuperar-la per acostar-se a l’objectiu.

Els noms de Sergi Maestre i Carles Salvador han estat els protagonistes a la roda de premsa d’Óscar Cano, avançada 24 hores perquè l’expedició arlequinada ha sortit aquest divendres cap a Salamanca, en un vol Barcelona-Madrid per completar el trajecte en autobús fins a la capital castellana.

Els dos jugadors podrien ser la gran novetat al Reina Sofía. “Han completat els últims entrenaments i ara depèn de l’opinió del metge, els físios i, sobretot, de les seves sensacions. Recuperar futbolistes com Sergi o Carles faran molt millor el nostre equip. No només per la seva experiència sinó perquè equilibren les distàncies al terreny de joc, els moviments són més eficaços i ajuden a trobar avantatges abans. Amb ells al camp som un equip molt més difícil de superar”, subratlla el tècnic granadí.

Canvis a l’onze

Encara veu “molta tela per tallar” en aquest tram final del campionat, però admet que “arribar als 40 punts aquesta jornada ens donaria molta energia”. De totes maneres, avisa que Unionistas “està fent una gran temporada. Li agrada dividir el rival i arribar amb molta gent per atacar l`àrea contrària, tot això adornat amb el suport de cinc mil aficionats. La seva bona classificació no és casualitat”.

L’agònica victòria contra el Cornellà va significar “un xut d’adrenalina i ens ha fet treballar durant la setmana amb un ànim més positiu”. Al marge de la possible participació de Carles Salvador i Sergi Maestre, Cano ha assegurat que hi haurà canvis a l’onze “perquè cada partit requereix coses diferents. El més important és que sigui competitiu per buscar els tres punts”.

Més fort a casa

L’Unionistas CF, creat el 2013 després de la desaparició del mític UD Salamanca, és un club peculiar en el qual els propietaris són encara els seus socis. Té pràcticament lligada la permanència virtual amb els seus 45 punts i ara aspira a la Copa del Rei, competició en la qual va eliminar el Vila-real i va plantar cara al FC Barcelona aquesta temporada.

Aquesta setmana ha estat moguda per la possible marxa del tècnic Daniel Ponz. Algunes informacions el situaven en l’òrbita d’un club de Segona A de cara a la pròxima temporada. De moment, l’entrenador ho ha desmentit. Al Municipal Reina Sofía s’ha mostrat molt més sòlid. Només ha cedit tres derrotes. Tampoc faltarà la quota d’exarlequinat, aquesta vegada amb la presència d’Alfred Planas, un dels onze jugadors més utilitzats fins ara.

Significarà el primer antecedent al camp d’Unionistas, però el Sabadell ha visitat diverses vegades Salamanca per enfrontar-se a l’extinta Unión Deportiva. Es recorda molt l’antecedent de la temporada 90/91 per la supervivència a Segona A en una dramàtica penúltima jornada. Un gol de Joan Barbarà va suposar els tres punts i un gran pas cap a la salvació, rubricada davant el Palamós amb el famós 0-0 a la Nova Creu Alta.

L’àrbitre del partit serà el gallec Javier Figueiredo Comesaña, de 24 anys, debutant a la categoria. Com a curiositat, en els 11 partits dirigits aquesta lliga no s’ha produït cap victòria visitant: 8 triomfs locals i 3 empats. Trencarà la ratxa el Sabadell?