Alejandro Fernández (PP): “Quan tens uns principis que fan que obris l’aixeta i no caigui aigua, és que ets un govern fallit”

El candidat del Partit Popular per a les eleccions al parlament de Catalunya del 12-M, Alejandro Fernández, fa una valoració dels principals temes d’actualitat del país i el Vallès com la indústria, la ronda nord, la criminalitat o la sequera. És la primera d’un conjunt d’entrevistes que farà el Diari de Sabadell als candidats de les eleccions catalanes.

El Vallès està perdent indústria, com en el conjunt del país. Què creu que s’ha de fer per recuperar el terreny perdut? La indústria marxa per dues raons. La primera és la manca de seguretat jurídica. Quan tenim partits polítics que amenacen de desestabilitzar i generar problemes, les empreses no renoven inversions. I la segona és perquè les càrregues impositives són massa grans. Quan són excessives i s’acosten al concepte d’infern fiscal, marxen a altres llocs. I també per la falta d’infraestructures, que són les mateixes que fa cinquanta anys. Aquest és el motiu pel qual insistim en el quart cinturó, perquè és un missatge que dones de creixement. Si aportes seguretat jurídica, infraestructures i impostos moderats, aleshores tornaríem a tenir indústria.

La tramitació de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa ha quedat aturada per les eleccions. I la demanen ajuntaments, entitats i partits, com el seu. Què s’hauria de fer, segons la seva opinió, per desencallar la situació? Si tenim la clau de la política catalana, la farem. Insisteixo que no és només una qüestió de si t’agrada més o menys el traçat, és el missatge que envies als inversors.

Què en pensa de la gestió del govern d’ERC sobre aquest tema? Ha estat una clàssica línia política processista, que consisteix bàsicament a enganyar a la gent i després no fer res. Primer diuen que ho aturen, després ni sí ni no i al final no s’ha fet res. Això és el que ha passat a Catalunya durant els darrers 12 anys. Es fan discursos, però a l’hora de la veritat està la comunitat paralitzada.

I de la sequera? Què hauria fet diferent si vostè hagués estat al govern? Jo hauria fet cas al Col·legi d’Enginyers de Catalunya que recomana que cal tenir enllestida una interconnexió amb l’Ebre. Només es pot extreure aigua que sigui excedent i que marxi directament al mar. I a més només s’ha de fer puntualment, quan hi hagi un decret de sequera d’emergència, però és que si no arribarem a una situació crítica aquest estiu i una de les comarques més afectades serà el Vallès. La gestió d’ERC ha estat negligent i absurda. Quan tens uns principis ideològics que provoquen que la gent obri l’aixeta i no caigui aigua, és que ets un govern fallit.

L’estadística delinqüencial del ministeri de l’Interior apunta a un creixement dels delictes a tota la província de Barcelona. Ho veu com un problema de màxima importància ara mateix? Absolutament. Hem de tenir present que la mateixa enquesta de la Generalitat també trasllada un 33% de sensació d’inseguretat ciutadana. És gravíssim. Suposa la dada més alta des que va començar l’estudi el 1999.

Quines són les mesures que pensa que s’haurien d’abordar? Nosaltres el que proposem és que totes les policies treballin coordinades. Les pretensions independentistes d’expulsar la Guardia Civil no només són un prejudici ideològic inacceptable, sinó que també són una temeritat perquè deixaria Catalunya amb una fragilitat enorme durant dos o tres anys. Per fanatisme ideològic són capaços de sacrificar la seguretat de la ciutadania. També proposem l’expulsió d’immigrants reincidents. Qui vulgui venir a treballar i complir l’ordenament jurídic, és benvingut. Però qui vingui a delinquir reiteradament ha de ser fulminantment expulsat.

Precisament sobre la immigració, es parlava d’una possible cessió de competències al govern de la Generalitat. Com valora aquest acord? Ho veu positiu? D’acords que consisteixen a fer volar coloms sobre coses impossibles ja n’hem tingut masses durant el procés. S’anuncien coses que després no arriben mai. En aquest sentit, crec que la clau no està en qui té la competència sinó en què fan. Si les coses han de continuar igual o pitjor, no és un bon acord. Si la competència és per expulsar reincidents i per garantir que totes les policies puguin cooperar, sí que seria positiu. Res em fa pensar que l’actual govern ho fes, per tant no em sembla positiu per la seguretat ciutadana.

Les enquestes els donen un augment d’intenció de vot. Quin objectiu tenen al cap? Volem tenir la força suficient per ser decisius en la política catalana. Després, en funció del que voti la gent, veurem què significa això. Estem en disposició de tenir un creixement rellevant i sòlid. Això per a nosaltres seria un resultat molt satisfactori.

Creu que el tema de l’amnistia ha beneficiat el seu partit? Jo crec que ja fa temps que el Partit Popular a Catalunya està fent les coses molt bé. Penso que la gent està recuperant la confiança en el partit. Votants que es van sentir abandonats veuen que ara defensem els seus drets i una política que Catalunya necessita en seguretat, economia i sobretot en la sequera que amb la nostra mesura garantim solucionar el problema de l’aigua en vuit mesos.

El 2017, Inés Arrimadas va concentrar la major part dels vots no-independentistes. Què creu que ha de fer el seu partit per convèncer aquests votants que poden estar indecisos? Aquest resultat va tenir molt a veure amb el fet que molta gent que havia votat sempre al PSC, va confiar en Ciutadans. A les següents eleccions van tornar a confiar en Salvador Illa i els va enganyar de forma reiterada. Ha estat el majordom d’ERC durant tot el mandat. A totes aquestes persones els traslladem que si volen un canvi de veritat la clau la té el PP.

Per què no vol fer president a Salvador Illa? No és que no vulgui fer president a Illa és que vull ser president jo i em presento per ser-ho. Després els catalans decidiran i en funció del que surti parlarem. Tinc clar que amb els separatistes no parlaré i, per tant, qui volgués parlar amb nosaltres hauria de trencar un acord amb ells a Catalunya i a la resta d’Espanya. Ara per ara, però, no m’ho plantejo perquè penso que tenim el millor projecte i faig campanya per ser president, no per pactar amb ningú.

Arribats al cas, no donaria suport al PSC per evitar un govern independentista? Pensar que donar suport a Illa és treure de l’equació el separatisme, és molt suposar. Després de tenir la confiança de la gent, el PSC ha pactat amb els independentistes. Per poder parlar s’hauria de demostrar amb fets que no és així. El senyor Illa és educat, però no és de fiar. Per tant, de la seva paraula no me’n refio.

Va haver-hi un temps en què CiU pactava amb el PP. En algunes línies econòmiques i grans infraestructures coincideixen amb Junts, si es normalitza la situació ara, es veu arribant a algun tipus de pacte, encara que siguin accions o polítiques concretes? Ara per ara, amb els personatges que han liderat Junts els darrers temps, pot passar de tot menys que sigui normal. No és el mateix tenir davant Miquel Roca que Quim Torra o Carles Puigdemont. CiU i Junts són la nit i el dia.

Què ha fallat en les negociacions amb Ciutadans per la llista conjunta? Per què no van junts? Els vam fer una proposta molt generosa, però han pres la decisió d’anar en solitari. Tinc molt clar qui són els meus adversaris. Respecto la seva decisió i ells ja valoraran si els surt bé o si precipita la seva desaparició.