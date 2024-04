Com seran els trens de Rodalies a partir del 2025?

La factoria d’Alstom a Santa Perpètua de Mogoda es prepara per iniciar les proves dels nous trens Coradia Max, pensants per a substituir de manera progressiva les unitats que actualment circulen a les línies de Rodalies. El comboi té sis vegons, dos dels quals de doble pis, i tenen capacitat per acollir uns 900 passatgers.

Aquest divendres el ministre de Transports, Óscar Puente, ha visitat les instal·lacions i la primera unitat de la gamma, que és previst que entri en funcionament l’any que ve, tant a Rodalies com a les altres línies que actualment opera Renfe arreu de l’Estat.

Aquest és el major encàrrec que ha fet mai Renfe, amb 201 trens, 101 dels quals es destinaran al servei ferroviari de Catalunya.