Oscar Tutó, nou entrenador del CE Mercantil

Amb la temporada tancada, el CE Mercantil ha anunciat el seu nou tècnic. L’equip blaugrana continuarà a Divisió d’Honor Juvenil després d’un any històric i ho farà amb un projecte continuista. Oscar Tutó substituirà Carlos López al capdavant de l’equip. López tornarà a fer únicament la feina de director esportiu després d’agafar el càrrec de forma provisional durant la temporada de retorn a la màxima categoria.

El nou tècnic acumula cinc anys d’experiència al club i ha dirigit l’infantil A, el cadet B o el juvenil C, a més de ser coordinador de l’àrea de futbol7 de l’entitat. Els últims tres anys, a més, ha estat el segon entrenador del primer juvenil mercantilista. Primer amb Marc ‘Xala’ en els ascensos de Preferent i Nacional i, la darrera temporada, amb Carlos López, sent una peça cabdal dels èxits del club en aquest període. Ara, agafa les regnes com a màxim responsable de l’equip amb el repte d’assolir una nova permanència històrica.