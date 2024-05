El filial del CE Sabadell, davant l’oportunitat de tancar l’ascens

El filial del CE Sabadell es troba davant l’oportunitat de certificar el seu ascens a Tercera Federación aquest dissabte (16h) a la Nova Creu Alta. Els de Conrad Garcia reben al ja campió CE Europa ‘B’ amb la intenció de defensar el segon lloc de la Lliga Elit i, si els resultats acompanyen, celebrar l’objectiu. “L’equip està amb moltes ganes i ambició. Sí que aquesta setmana ha estat complicada per la darrera derrota, però hem treballat bé i tenim una gran confiança que tirarem el partit endavant”, afirma el capità Iker Hernández.

Jugar a la Nova Creu Alta és la gran recompensa a un equip que ha quallat una excel·lent temporada. No obstant això, visita l’estadi creualtenc el millor equip de la categoria. L’altre filial del grup ja es va proclamar campió fa algunes setmanes, però els arlequinats saben que els visitaran amb la intenció de sumar tres punts. “Jugar a l’estadi ens afavoreix per l’estil de joc i li dona un al·licient més al partit. Hem fet un any extraordinari i volem acabar-lo de la millor manera davant un gran rival. Han demostrat que són els millors i tenim claríssim que no ens regalaran res”, admet Hernández.

Al duel de la primera volta, disputat al Nou Sardenya, va arribar el filial sabadellenc per sobre a la classificació, però els escapolats van guanyar i des d’aleshores ja no van deixar anar el lideratge. “Si bé és cert que estaran alguns d’ells concentrats amb el primer equip, que es juga l’ascens, sabem que vindran amb moltes ganes de guanyar-nos. Hi ha una petita rivalitat perquè som els dos filials de la categoria, és un primer contra segon i en un camp com la Nova Creu Alta. Serà un gran partit”, reflexiona el capità. El primer equip dels de Gràcia jugarà el diumenge l’anada del primer partit del play-off d’ascens a Primera Federación.

Què necessita per ascendir el filial del Centre d’Esports aquesta jornada?

Els de Conrad Garcia són segons amb 46 punts i tenen un punt de marge amb la UE Vic i tres amb l’Horta i l’Atlètic Lleida. En cas de fer els deures i guanyar l’Europa, els arlequinats necessitarien que vigatans i lleidatans no guanyessin el seu partit davant Can Vidalet i Santboià, respectivament. En tenir l’average particular guanyat a l’Horta, un triomf sabadellenc descartaria les opcions d’ascens directe dels barcelonins.

Si no suma els tres punts el filial, haurà d’esperar que els resultats acompanyin o s’haurà de jugar pujar de categoria a la darrera jornada al camp del Granollers, encara immers en la lluita per evitar el descens. “Nosaltres estem centrats a fer la nostra feina i aconseguir l’objectiu. Si pot ser aquesta jornada, millor. I si no, anirem a Granollers també a sumar els tres punts per assolir l’ascens”, diu Iker.