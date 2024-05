Sant Llorenç es prepara per la Fira de Sant Ponç

Sant Llorenç Savall celebrarà durant el matí del diumenge, dia 12 de maig, la Fira de Sant Ponç, que és el patró dels herbolaris i apicultors en el moment de l’any en què es comercialitzen de manera tradicional les melmelades, els arrops, les mels i altres llaminadures i dolços naturals. S’espera que la cita serveixi per aplegar més de 20 parades entre les pròpies de la temàtica, així com d’altres d’aliments i d’artesanies no alimentàries.

La Fira s’ubicarà a l’avinguda de Catalunya i també a la plaça Major, on a partir de les 11 hores hi haurà un taller de “fer melmelades” a càrrec de l’Associació Gastronòmica i Cultural TitaVivi de la comarca d’Osona. L’assistència en aquest taller és gratuïta prèvia inscripció a l’Ajuntament. Durant tot el matí, la Cía Bitxicleta també farà petites accions d’animació infantil itinerant.

Aquesta Fira-mercat serà una bona oportunitat per descobrir, conèixer i comprar aliments naturals i artesans fets a la població i a la comarca com la mel, el vi, la ratafia, les verdures o els embotits.