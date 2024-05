El Mercat de Campoamor s’enderrocarà i es preveu que torni a obrir el 2027

El Mercat de Campoamor s’enderrocarà sencer i es tornarà a obrir al llarg de l’any 2027, segons fonts municipals. La Junta de Govern Local ha donat llum verda aquest dilluns als nous usos de la llotja, en què es preveu que hi hagi un gran supermercat, comerç local, espai per a les entitats veïnals i aparcament soterrani. La voluntat del Govern és compatibilitzar les diverses opcions i recollir les demandes veïnals, que aposten pel comerç local i espais d’entitats.

El model de gestió de l’equipament canviarà i passarà a mans privades. L’Ajuntament traurà a licitació la concessió de l’espai per un període de 40 anys i un cost mínim d’1 milió d’euros (els interessats podran ofertar més). La construcció del nou equipament s’ha estimat en 4,3 milions d’euros, de manera que el cost total de l’operació per qui aconsegueixi la concessió serà, aproximadament, de 5,3 milions d’euros a canvi de poder explotar l’immoble durant quatre dècades. La previsió és que qui obtingui la concessió construeixi el nou equipament, l’adequiï i el gestioni, també l’aparcament soterrani que s’hi vol construir. El consistori busca, així, renovar i dinamitzar aquesta zona del barri sense que li costi diners i que, en tot cas, l’operació repercuteixi positivament a les arques municipals.

En un parell d’anys, un supermercat d’uns 1.200 metres quadrats de superfície de venda serà el pal de paller del nou Mercat de Campoamor. El nou edifici tindrà alguns locals comercials enfocats al petit comerç –siguin o no d’alimentació– i espais per a les entitats veïnals. La superfície de la resta d’espais que no siguin el supermercat es definirà més endavant.

Si bé ara s’han aprovat el plec de clàusules administratives de la concessió i, de forma inicial, l’avantprojecte de l’equipament, calen diversos tràmits fins que puguin començar les obres, com a mínim, a partir de l’any que ve. Els passos que s’han fet aquest dilluns 20 de maig donen continuïtat al full de ruta que van presentar el desembre passat l’alcaldessa, Marta Farrés, el grup municipal de Sabadell en Comú Podem i entitats veïnals i culturals de la zona.