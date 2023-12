Enderrocaran el Mercat de Campoamor per fer-hi un supermercat i obrir nous espais

La supervivència com a espai amb identitat pròpia del Mercat de Campoamor és una de les grans lluites dels veïns del barri, al sud de Sabadell. Aquest dimecres, el Govern municipal, el grup municipal de Sabadell en Comú Podem i entitats veïnals i culturals de la zona han escenificat l’impuls de l’equipament, que experimentarà una transformació que ha de permetre millorar la seva funcionalitat.

Les diferents parts han arribat a un acord per donar nous usos al recinte, que amb la seva configuració actual no estava assolint un bon nivell de funcionament. Així, la instal·lació acollirà un nou supermercat i locals comercials, que se sumaran a les dues parades que actualment hi ha obertes. Els canvis, a més, han de permetre que el mercat combini l’activitat comercial i la del teixit associatiu d’aquesta zona de la ciutat, en una reivindicació històrica entre els sabadellencs que viuen en aquest sector.

La proposta preveu que l’Ajuntament iniciï el procés -en forma de licitació– per ubicar un supermercat a l’equipament que contribueixi a dinamitzar tot l’àmbit. Un cop hi hagi operador disposat a iniciar el projecte -mitjançant concurs públic-, es preveu que s’enderroqui l’actual estructura del mercat, per obrir-lo a la ciutadania, en una zona més verda i accessible. Més enllà de l’espai destinat al supermercat, que ocuparia uns mil metres quadrats, l’espai ha d’acollir també una sala polivalent, un magatzem, una sala de reunions i despatxos per a les entitats del sud. A més d’un apartat dedicat a noves parades. L’operació està valorada pel consistori en una mica més de 3 milions i mig d’euros, que haurà d’invertir l’empresa comercial a canvi de tenir el supermercat durant 50 anys.

Més alternatives

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a més del portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, i diverses desenes de representants d’entitats veïnals de la zona sud han celebrat aquest pas endavant a l’indret, tot i que des de les associacions han remarcat que ara cal passar “de les paraules als fets”. En aquest sentit, Farrés ha manifestat que, juntament amb el CAP, la remodelació ha de permetre guanyar centralitat i alhora evitar els problemes de civisme i convivència denunciats en els darrers temps en aquest districte, amb un acord “que satisfà al màxim la voluntat de les parts”. “Volem que hi passin coses positives i guanyar espais de qualitat”, ha remarcat.

En aquest mateix sentit, Mena ha assenyalat que es tracta d’un “acord de ciutat” en una notícia que, a parer de les agrupacions veïnals, és “excel·lent” per tenir “un nou espai comunitari molt important i necessari”. Tot i l’optimisme, el teixit associatiu insisteix que cal voluntat i continuar treballant per desenvolupar un projecte que es troba en una fase encara embrionària.

De fet, Farrés ha demanat paciència i prudència per uns treballs que, en cas de licitar el projecte en els pròxims sis mesos, podrien començar al voltant del 2025 en cas que s’adjudiqués el projecte el pròxim estiu. L’objectiu del govern local és revitalitzar la zona i mantenir així l’activitat comercial, dotant les entitats del barri d’espais d’ús social.

Una reivindicació històrica

El replantejament global d’aquest punt de la geografia sabadellenca és fruit del treball realitzat en el marc de la Taula del Mercat de Campoamor, integrada per representants municipals i del teixit associatiu per treballar un projecte comú. La proposta inicial, que preveu que l’operador que gestioni el supermercat es faci càrrec de les obres d’adequació del Mercat, arriba després que en els darrers anys s’hagi obert el debat al voltant de com transformar el lloc. En aquesta línia, l’Ajuntament ja havia plantejat en el passat alternatives com la construcció de pisos socials o altres alternatives més verdes i modernitzadores d’un punt que, remarquen els veïns, ha quedat recurrentment menystingut i abandonat per part de l’administració.

El Mercat de Campoamor, que compta amb més de 2.400 metres quadrats, va ser construït durant els anys 80 del segle passat i ha experimentat alguna reforma en els darrers temps. Tot i així, les accions desenvolupades han estat insuficients per dinamitzar-lo i els veïns de l’emplaçament han mostrat el seu descontent amb iniciatives com l’entrega de més de 6.000 firmes a l’Ajuntament de Sabadell per defensar la continuïtat el passat mes de setembre. La recollida de signatures va ser realitzada per la Plataforma de Veïns pel Mercat de Campoamor entre els residents als barris del sud: Campoamor, Espronceda, les Termes i la Creu de Barberà. Ara, els nous usos han d’obrir un nou horitzó per a tots ells. En definitiva, un nou entorn en aquest espai del barri i Sabadell.