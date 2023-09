Més de 6.000 firmes per defensar la continuïtat del mercat de Campoamor

Veïns del mercat de Campoamor han entregat aquest divendres més de 6.000 firmes a l’Ajuntament de Sabadell per defensar la continuïtat d’aquest equipament, on ara només hi ha dues parades obertes. Després d’entregar el registre de les signatures al consistori han explicat les seves reivindicacions a la plaça de Sant Roc.

Els suports els ha recollit la Plataforma de Veïns pel Mercat de Campoamor entre els residents als barris del sud: Campoamor, Espronceda, les Termes i la Creu de Barberà. I el portaveu de la plataforma, Ramón Gimémez, destaca que haver aconseguit, concretament, 6.024 firmes, es tradueix en “un element de legitimitat molt transcendental” perquè, diu, són equivalents a “dos de cada tres votants del districte 6 que van anar a votar a les darreres eleccions municipals”.

Davant la manca d’equipaments socials i culturals als barris i el tancament d’alguns grans supermercats, la plataforma reivindica la continuïtat del mercat pràcticament com a element indispensable perquè els veïns tinguin un comerç de proximitat a prop i altres instal·lacions que fomentin la cohesió social.

La plataforma veïnal, a més, ha fet arribar a l’Ajuntament les seves propostes per reformar el mercat i garantir el seu futur, pendents de conèixer quina és la proposta municipal. Durant la presentació de les firmes, els veïns han estat acompanyats per representants d’ERC, la Crida i Sabadell en Comú Podem. A aquesta darrera formació, precisament, és a la que la plataforma ha agraït especialment la seva implicació en la continuïtat del mercat de Campoamor.