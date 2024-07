Sant Cugat construirà l’escola La Mirada a la Guinardera

L’Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat els tràmits urbanístics perquè l’escola La Mirada pugui construir-se a la Guinardera. El ple municipal va aprovar l’inici dels tràmits urbanístics perquè el solar ubicat entre l’avinguda d’Europa i el carrer de Campanyà pugui encabir el centre educatiu.

La modificació urbanística ha rebut el suport de tots els grups municipals, a excepció del PSC, que s’hi ha abstingut en considerar que aquesta alternativa no és una bona opció per a les famílies ni el barri. La resta de forces han coincidit que cal desbloquejar la situació i començar a treballar en una alternativa al parc del Bosc de Volpelleres, que tot i la judicialització manté la qualificació com a sòl per a equipaments per no tancar definitivament aquesta porta.

El tràmit urbanístic consisteix a traslladar a aquesta parcel·la un total de 10.691,36 metres de sòl d’equipaments. D’una banda, 2.620,55 metres quadrats de la parcel·la d’equipaments que encara queda al costat l’institut Leonardo da Vinci. També 5.379,29 metres quadrats de la parcel·la d’equipaments situada a l’extrem nord del parc del Bosc de Volpelleres (adjacent a la Via Augusta). Així mateix, 2.691,46 metres quadrats corresponents a una part de la parcel·la d’equipaments de la masia de can Canyameres, on actualment hi ha situat un parc infantil (a la cantonada entre el carrer de Pere Calders i l’avinguda de can Canyameres).

L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, destaca que “és un pas important per fer realitat l’escola La Mirada, amb el màxim consens possible”. L’objectiu de l’Ajuntament és posar en marxa l’opció de la Guinardera per desencallar la construcció de l’escola, davant la judicialització de l’opció del Bosc de Volpelleres i el rebuig de la comunitat educativa per ubicar-la a l’avinguda de la Clota.