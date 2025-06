Cases de somni: la proposta per reconvertir una fàbrica de Can Feu en dos habitatges

El passat i present industrial del barri de Can Feu s’identifica en aquesta obra nova que ha liderat l’arquitecta sabadellenca Marta López Viana. El que era una nau industrial de més de 200 metres quadrats s’ha convertit en dos habitatges unifamiliars d’uns 108 metres quadrats cadascun –pràcticament simètrics– conservant elements estructurals destacats com les encavallades de fusta, una part del forjat i de les parets, així com els fonaments i la coberta, a la qual s’ha afegit aïllament tèrmic.”Mantenir el caràcter industrial del barri és el que va motivar els promotors a mantenir l’edifici”, explica l’arquitecta.

Casa Can Feu

Juanma Peláez

Amb aquest projecte, López ha volgut construir una llar amb una “escala més humana”, cosa que ha buscat aprofitant diferents nivells i jugant amb l’escala. D’una banda, a la planta baixa, la cuina se separa de la sala d’estar per tres graons que, alhora, eleven la posició en la sortida al pati que s’ha obert, d’uns tres metres de profunditat, de manera que la paret exterior ja no resulta tan alta i també pot entrar més llum. Alhora, a continuació de la sala d’estar, l’escala també queda més elevada i l’altell, més a prop de la planta baixa, la qual cosa permet una visió i comunicació més propera.

Casa Can Feu

Juanma Peláez

L’altell permet obtenir una habitació o sala més a la casa, que se suma a les altres que hi ha al primer pis, juntament amb un bany –n’hi ha dos, l’altre és en planta baixa–.

Aquests diferents nivells d’alçada permeten tenir diferents maneres de relacionar-se, també gràcies a l’escala que comunica la cuina amb la sala d’estar, que serveixen per seure, per exemple, en una conversa informal. A la planta baixa, un detall singular és un vidre de color que, com que per orientació la casa no veu el sol directament, d’aquesta manera, gràcies a la llum, “és com si entra el sol fins la cuina”.

Portes que modulen la intimitat

A l’entrada de la casa, una habitació polivalent té una porta curiosa: és doble, corredissa i en cantonada, la qual cosa permet generar un espai més obert o tancat segons les necessitats del moment. A banda, igual que el passadís que condueix des del rebedor a la sala d’estar, la vista de la planta baixa de la casa és oberta de banda a banda, des de la porta d’entrada fins al pati.

Casa Can Feu

Juanma Peláez

Tanmateix, aquest aspecte és positiu per aconseguir la ventilació creuada del domicili, que compta amb altres elements passius d’eficiència energètica com les contrafinestres que permeten controlar la radiació solar i substitueixen les clàssiques persianes. La instal·lació de ventiladors, terra radiant i aerotèrmia com a sistemes mecànics contribueixen a aconseguir una classificació energètica A tal com reclama la normativa d’obra nova o gran rehabilitació amb canvi d’ús, com és aquest cas.