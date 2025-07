Una casa de luxe per no sortir en tot el dia

Què no pot faltar en una casa de somni entre mitgeres al centre de Sabadell? Segons els propietaris d’aquest habitatge, la recepta consisteix a combinar diferents activitats i zones de la llar: piscines interior i exterior, sala de cinema, gimnàs, terrassa, habitacions, sala d’estar, cuina, aparcament, etc.

És una casa d’uns 600 metres quadrats que està a la venda a la immobiliària Peritax del carrer de Sant Quirze per pràcticament 1,3 milions d’euros. És la segona casa més cara del barri del Centre, i la tercera de tot Sabadell, segons els anuncis publicats al portal web Idealista en el moment de publicar aquest article. El gerent de Peritax, Xavi Santos, assegura que aquesta casa “és exclusivitat: un doble cos de façana amb totes les característiques que només trobes en cases de quatre vents amb molta parcel·la i terreny”. Però al bell mig de la ciutat. “L’aura que té és especial, i les estances són adients al preu”, afegeix el sabadellenc.

Sala d`estar, menjador i cuina

David Chao

Els seus actuals propietaris expliquen que és una casa reformada, perquè quan la van comprar era un forn de pa i “ho vam fer tot des de zero, ens vàrem quedar amb l’estructura de la casa”. La reforma va ser total i per això hi van incloure l’equipament que conté, com una piscina interior climatitzada i amb motor per poder generar corrent d’aigua; una altra piscina exterior més petita a la terrassa del primer pis –planta principal– o la sala de cinema amb una pantalla de grans dimensions i sis butaques dignes de sala VIP.

Sala de cinema

David Chao

Com que anteriorment era un forn de pa, quan es va produir el canvi de la propietat “el forn va trigar dos mesos a refredar-se per després treure’l”. On abans es coïa pa, ara hi ha la piscina interior d’aigua salada, climatitzada, de sis metres de llarg i tres d’ample. Al seu costat, preinstal·lació de sauna perquè en puguin tenir els futurs inquilins.

Les xifres de la casa són majúscules: set habitacions –la principal, de 23 metres quadrats–, cinc lavabos, menjador de 41 metres quadrats, terrassa de 96 metres quadrats amb piscina exterior d’aigua salada i climatitzada, sala de cinema amb projector de resolució 4K i sistema de so Bose, gimnàs i sala de bugaderia. A peu de carrer hi ha l’entrada a la casa, directe a través d’escales; i dues places d’aparcament en el pàrquing, que té dues portes exteriors i es comunica per l’interior, on també hi ha un petit traster i espai d’emmagatzematge.

Una de les habitacions del domicili

David Chao

Bany de la suite principal

David Chao

Piscina interior

David Chao