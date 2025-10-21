Quan la llar està en risc, la resposta ha de ser immediata

La pèrdua d’un habitatge pot arribar de cop: un acomiadament, una separació o un increment sobtat del lloguer poden abocar una família a una situació límit. En aquests moments, la rapidesa és essencial. Per això, la Generalitat de Catalunya ha reforçat les prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge, un mecanisme de resposta immediata pensat per evitar desnonaments i garantir que cap família es quedi sense sostre per motius econòmics sobrevinguts.
Aquest programa, gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, actua com una autèntica xarxa de seguretat davant emergències habitacionals, i complementa altres polítiques com el Pla 50.000 habitatges de lloguer assequible, el Pla de Barris i Viles 2025-2029 o el lloguer protegit.
Les prestacions d’urgència estan pensades per resoldre situacions crítiques de manera àgil. Es poden sol·licitar en casos d’impagament de lloguer o hipoteca, pèrdua de la llar o necessitat de trobar un nou habitatge després d’un desnonament o separació. L’objectiu és prevenir que un problema econòmic puntual es converteixi en una situació irreversible d’exclusió. L’ajut es tramita amb caràcter prioritari, i el pagament s’efectua tan bon punt es resol favorablement la sol·licitud.
Qui pot accedir-hi i com funciona
Aquestes prestacions s’adrecen a persones físiques residents a Catalunya que acreditin una situació d’emergència habitacional i uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
Les sol·licituds es poden presentar a les oficines locals d’habitatge o per via telemàtica a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Cal aportar documentació acreditativa -contracte de lloguer, rebuts, notificacions judicials o informes socials- i els serveis socials municipals valoren la situació abans de la resolució final.
Aquest procediment combinat garanteix una atenció personalitzada i una avaluació justa segons les circumstàncies de cada família.
Quins imports cobreixen
L’import de la prestació varia segons la necessitat:
- Impagament de lloguer: pot cobrir fins a 12 mesos endarrerits, amb un límit fixat per la normativa anual.
- Impagament d’hipoteca: permet pagar quotes pendents fins que s’eviti la pèrdua de la llar.
- Nou allotjament o fiança: ajuda a sufragar les despeses inicials d’un nou pis o d’un allotjament temporal.
En situacions especials -famílies nombroses, monoparentals o víctimes de violència masclista- es pot accedir a imports superiors o a tramitació preferent.
Més que diners: acompanyament i suport social
Aquest programa no es limita a l’ajut econòmic. Els serveis socials locals exerceixen un paper essencial en l’acompanyament de les famílies: ofereixen mediació amb propietaris, assessorament jurídic i orientació en la recerca d’un nou habitatge.
Aquesta dimensió comunitària és fonamental per trencar el cercle de la vulnerabilitat i evitar que una situació puntual es repeteixi. Sovint, l’ajut econòmic és només el primer pas d’un procés més ampli de recuperació de l’estabilitat vital.