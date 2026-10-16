Liposucció o abdominoplàstia: la Dra. Nélida Grande explica quan està indicada cada cirurgia

Moltes persones arriben a consulta amb un dubte aparentment senzill: “Necessito una liposucció o una abdominoplàstia?”. Tot i això, darrere d'un abdomen que no millora amb dieta o exercici poden existir problemes molt diferents. La Dra. Nélida Grande, cirurgiana plàstica de Clíniques NG a Sabadell, explica per què un bon diagnòstic és fonamental abans de decidir qualsevol intervenció.
- Doctora, per què hi ha persones que s'aprimen i continuen sense estar satisfetes amb el seu abdomen?
Perquè l'aspecte de l'abdomen no depèn únicament del greix. Podem trobar-nos amb greix localitzat, pell sobrant, pèrdua d'elasticitat o separació de la musculatura abdominal. Fins i tot és freqüent que diversos factors apareguin alhora. Per això, baixar de pes pot millorar molt la silueta, però no sempre soluciona el problema concret que preocupa el pacient.
- Aleshores, quan estaria indicada una liposucció?
Principalment quan hi ha greix localitzat i la pell conserva una bona capacitat de retracció. La liposucció permet remodelar zones concretes de l'abdomen i els flancs i millorar la definició de la cintura. Però és important aclarir una cosa: no és una tècnica per aprimar-se i tampoc elimina la pell sobrant.
- Aquest és un dels errors més freqüents?
Sí. Hi ha pacients que pensen que una liposucció solucionarà qualsevol abdomen. Si hi ha molta flacciditat o un excés important de pell, retirar greix no corregeix aquest problema. Fins i tot pot fer que la pell sobrant sigui més evident.
- Quan parlem llavors d'una abdominoplàstia?
L'abdominoplàstia està indicada quan necessitem retirar pell sobrant i remodelar l'abdomen. A més, ens permet reparar la paret muscular quan hi ha una diàstasi dels rectes abdominals.
Això és especialment freqüent després dels embarassos. Hi ha dones que recuperen perfectament el pes, fan exercici i mantenen hàbits saludables, però continuen tenint un abdomen prominent. De vegades no és greix; el que ha canviat és la musculatura abdominal.
- Com pot saber una pacient si té diàstasi?
Pot sospitar-ho, però el diagnòstic s'ha de fer a consulta. Cal explorar l'abdomen i valorar-ne la musculatura, la pell i la distribució del greix. L'aparença externa per si mateixa pot portar a conclusions equivocades.
- Es poden combinar liposucció i abdominoplàstia?
Sí, i de fet en determinats pacients és una combinació molt útil. L'abdominoplàstia permet actuar sobre la pell i la paret abdominal, mentre que la liposucció ajuda a treballar el contorn i zones com els flancs. Però no s'ha de fer automàticament. Cal individualitzar cada cas.
- Què busca quan planifica aquest tipus de cirurgia?
No busquem simplement un abdomen pla. Busquem proporció. Cal observar la cintura, els malucs, el tòrax i el conjunt de la silueta. Un resultat bonic és aquell que encaixa amb el cos de la pacient i no sembla artificial.
- Què diria a algú que dubta entre les dues intervencions?
Que no comenci escollint l'operació. Primer cal esbrinar quin és realment el problema. A partir d'aquí podem decidir si necessiteu una liposucció, una abdominoplàstia, una combinació de totes dues o, fins i tot, si no necessiteu cirurgia.
A Clíniques NG de Sabadell, la Dra. Nélida Grande realitza una valoració personalitzada per determinar quina tècnica pot aportar el resultat més adequat a cada pacient.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
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