A mesura que s'acosten les festes de Nadal, augmenten les consultes de persones que es volen veure millor per a sopars, reunions familiars o trobades socials. Però en medicina estètica i cirurgia plàstica, les presses no solen ser bones conselleres.
La Dra. Nélida Grande, cirurgiana plàstica, estètica i reparadora de Clíniques NG a Sabadell, insisteix en una idea senzilla: no tots els tractaments tenen el mateix temps de recuperació ni tots mostren el seu resultat immediatament.
- Doctora, és habitual que arribin pacients demanant alguna cosa “per Nadal”?
Sí, moltíssim. És una època en què moltes persones volen veure's millor, més descansades o amb millor pell. El problema apareix quan es pensa que qualsevol tractament es pot fer pocs dies abans d'una data important.
Cada procediment té els seus temps i això cal respectar-ho.
- Quins tractaments es poden plantejar amb poc marge?
Depèn molt del pacient, però hi ha tractaments poc invasius que permeten una recuperació ràpida, com ara determinats procediments d'hidratació, bioestimulació o neuromodulació.
Tot i així, sempre és recomanable deixar un marge prudent. Fins i tot un tractament senzill pot produir una inflamació petita, un hematoma o una reacció temporal.
- I quins tractaments necessiten més temps?
Els tractaments que busquen estimular col·lagen, millorar textura o renovar la pell solen necessitar setmanes per mostrar el millor resultat.
També passa amb alguns làsers. El làser CO₂, per exemple, pot requerir un període de recuperació visible i després necessita temps perquè la pell completi el procés de renovació.
Per això, no és bona idea fer-ho pensant únicament a “arribar bé” a un sopar concret.
- I què passa amb la cirurgia?
La cirurgia encara s'ha de planificar amb més calma.
Una blefaroplàstia, una cirurgia mamària o una abdominoplàstia necessiten recuperació, controls i temps perquè disminueixi la inflamació. El resultat definitiu no es veu un dia per l'altre.
Operar-se únicament perquè volem estar recuperats per a una data determinada no hauria de ser el criteri principal.
- Aleshores, què recomanaria a algú que arriba ara amb presses?
Primer, valorar què el preocupa realment. Després, explicar quines opcions hi ha i quin temps necessita cadascuna.
De vegades es pot fer una cosa senzilla. En altres, el més assenyat és esperar després de les festes.
No passa res per posposar un tractament. De fet, moltes vegades és la millor decisió.
- És freqüent que els pacients demanin massa coses alhora?
Sí. De vegades la proximitat de Nadal fa que algú vulgui corregir diverses coses de cop.
Però en estètica, fer més no vol dir necessàriament veure's millor. Si acumulem tractaments sense indicació clara, podem perdre naturalitat o augmentar innecessàriament el risc d'efectes secundaris.
- Quin seria aleshores el millor consell per a aquestes setmanes?
No decidir pel calendari.
Una bona medicina estètica o bona cirurgia han de partir d'una valoració mèdica, unes expectatives realistes i una planificació adequada.
Si un tractament encaixa i hi ha prou temps per fer-lo bé, perfecte. I si no, val més esperar.
A Clíniques NG de Sabadell, la Dra. Nélida Grande treballa des d'aquesta filosofia: menys presses, més criteri i resultats naturals.
Perquè veure's millor per Nadal pot ser un desig comprensible, però tenir cura bé hauria de ser sempre més important que arribar a una data concreta.
Dra. Nélida Grande - Clíniques NG
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