Com estalviar en omplir la nevera: planifica la compra i aprofita els productes de temporada

L'arribada dels últims mesos de l'any, moltes llars afronten una temporada de despeses acumulades, tot mantenint la nevera plena. La bona notícia és que estalviar no vol dir necessàriament comprar menys, sinó comprar millor.
La planificació és el primer pas. Revisar què tenim a casa, preparar un menú setmanal i fer una llista abans d’anar al supermercat ajuda a evitar compres innecessàries. Una opció és establir un pressupost orientatiu —per exemple, un carro de menys de 70 euros— i prioritzar els productes que realment consumirem.
Planificar, aprofitar i triar productes de temporada
Els aliments frescos de temporada i de proximitat poden tenir un paper protagonista a la cistella. Incorporar fruites i verdures de temporada permet variar els menús i recuperar una compra més vinculada al calendari i al territori.
A Caprabo, aquesta manera de comprar es combina amb iniciatives pensades per facilitar el control de la despesa. El preu baix estable (PBS) manté preus estables en una selecció de 1.500 productes, una fórmula que busca donar més previsibilitat al tiquet de compra i evitar sorpreses.
I encara hi ha una altra eina per estalviar: aprofitar els avantatges del Club Caprabo i de l’app, on es poden consultar les promocions i descomptes actius. A més, la promoció de 10 € a Capraboacasa pot ajudar a reduir la despesa de la compra online.
La clau és utilitzar les ofertes amb criteri: aprofitar un descompte quan el producte ja forma part de la nostra llista, i no comprar simplement perquè està promocionat.
Comprar millor també és llençar menys
Una compra ben planificada té un altre benefici directe: ajuda a reduir el malbaratament alimentari. Revisar la nevera abans de comprar, consumir primer els aliments que caduquen abans i ajustar les quantitats a les necessitats de cada llar són petits gestos que permeten aprofitar millor cada euro.
En definitiva, omplir la nevera a la tardor no ha de significar disparar el pressupost. Amb planificació, productes de temporada, preus estables i els avantatges de Caprabo, cada compra pot estar una mica més pensada.
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