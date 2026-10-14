Mudar-se entre Sabadell i Terrassa: el que ningú t'explica fins que tens les caixes a casa

Són quinze quilòmetres, però dos ajuntaments, dos tipus de carrer i dues maneres d'aparcar un camió. Una empresa de mudances amb seu a Terrassa i més de 7.000 trasllats a l'esquena explica com evitar els errors que cada setmana veu repetir-se al Vallès.
La tardor és, amb diferència, l'època de l'any en què més famílies del Vallès Occidental canvien de casa. Contractes de lloguer que s'acaben al setembre, trasllats de feina que comencen a l'octubre, famílies que volen estar instal·lades abans de Nadal. I una part molt gran d'aquests trasllats es fan entre Sabadell i Terrassa, dues ciutats que es miren de prop i que, en el dia a dia d'una mudança, s'assemblen menys del que sembla.
«El trajecte és el de menys. El que decideix si una mudança surt bé és tot el que passa abans que el camió arrenqui», explica l'equip de Mister Mudanzas, empresa amb seu al carrer de les Parres de Terrassa que ha fet més de 7.000 mudances i que ha convertit l'experiència en un llibre, ¡Socorro, me mudo!, escrit pel seu fundador.
Dos ajuntaments, dues maneres de reservar el carrer
El primer malentès és pensar que, com que l'empresa ja ho ha fet mil vegades, el permís per ocupar la via pública «es gestiona sol». No és així. Tant a Sabadell com a Terrassa, aparcar un camió davant del portal durant unes hores pot requerir una reserva d'estacionament o un tall puntual de carrer, i cada ajuntament té el seu tràmit, els seus terminis i les seves tarifes. Al Centre de Terrassa o als carrers estrets del nucli antic de Sabadell, el permís no és un formalisme: és la diferència entre descarregar a la porta o fer trenta viatges des de la cantonada.
El consell dels professionals és clar: demanar el permís amb dies d'antelació, i deixar que sigui l'empresa qui valori si cal o no. Moltes vegades, amb un horari ben triat i un vehicle adequat, no fa falta; d'altres, és imprescindible i no demanar-lo acaba sortint car.
L'elevador no és un luxe, és una eina
Entre Ca n'Anglada, Sant Pere Nord, la Creu Alta o Gràcia hi ha milers de pisos construïts als anys seixanta i setanta: edificis de quatre o cinc plantes, molts sense ascensor o amb un ascensor on no hi cap ni una rentadora. Per a aquests casos existeix l'elevador de mudances, una plataforma que puja els mobles per la façana fins al balcó. Una mudança de pis amb elevador pot resoldre's en un matí; la mateixa mudança per una escala estreta pot durar tot el dia i acabar amb un sofà ratllat.
«Quan algú ens truca per unes mudances a Terrassa o a Sabadell, el primer que demanem són fotos de l'accés: el portal, l'escala, l'amplada del carrer. Amb això ja sabem si cal elevador, si cal permís i quantes persones necessitarem», expliquen des de l'empresa.
Quant costa, i què ha d'incloure el pressupost
Una mudança local entre Sabadell i Terrassa es mou, en la majoria de casos, entre els 490 euros d'un estudi o pis petit i els 1.200-1.500 euros d'un pis gran o una casa, amb el desmuntatge i muntatge de mobles inclosos. El que fa variar el preu no és la distància sinó tres coses: el volum real, l'accés (planta, ascensor, carrer) i l'embalatge, és a dir, si el client ho empaqueta tot o ho fa l'empresa.
El que mai hauria de passar és que el preu canviï el dia de la mudança. Un pressupost seriós és tancat, es fa després de veure l'habitatge (en persona o per videotrucada) i especifica què inclou: material, assegurança, permisos si cal, elevador si cal i guardamobles si les dates no quadren.
Cinc errors que es repeteixen cada setmana
1. Embalar la nit abans. Un pis de tres habitacions són entre 60 i 90 caixes; es necessita una setmana, no una nit.
2. No etiquetar per habitació. Les caixes que diuen «cuina» o «habitació petita» s'instal·len soles; les que diuen «coses» es queden al passadís un mes.
3. Pensar que el llit de 1,50 passa per l'escala. Mesurar abans estalvia disgustos.
4. Buidar la nevera a última hora. S'ha de desconnectar el dia abans.
5. Contractar només pel preu. Ressenyes verificables, assegurança i pressupost per escrit valen més que cinquanta euros de diferència.
Quan les dates no quadren
Cada cop és més habitual que la sortida d'un pis i l'entrada a l'altre no coincideixin. Per a aquests casos, les empreses del sector ofereixen guardamobles: es recull tot a l'habitatge d'origen, es custodia en una nau pròpia les setmanes o mesos necessaris i es lliura al nou domicili quan el client està a punt. Un sol proveïdor i una sola assegurança per a tot el procés. Mudar-se dins del Vallès és, sobre el paper, una de les mudances més senzilles que existeixen. A la pràctica, el que la fa fàcil és haver-la preparat amb temps i amb algú que conegui els carrers, els ajuntaments i les escales de totes dues ciutats.