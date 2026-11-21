Una visita al cementiri pot tenir molts motius. Portar flors, recordar una data, acompanyar algú o dedicar una estona al record d’una persona estimada. Són gestos que es repeteixen al llarg de l’any i que fan del Cementiri de Sabadell un lloc vinculat a la vida quotidiana de moltes famílies.
Per Tots Sants, aquesta relació es fa especialment visible. Però el vincle amb les persones que hi descansen continua més enllà del calendari. El Cementiri de Sant Nicolau acull aquesta memòria personal i, alhora, conserva una part de la història compartida de la ciutat. Cuidar-lo significa preservar totes dues dimensions i procurar que cada visita es pugui fer en un entorn respectuós i acollidor.
Un lloc que forma part de la ciutat
Inaugurat el 26 de juny de 1864, el Cementiri de Sant Nicolau va donar resposta a les necessitats d’una Sabadell en creixement. Abans, els enterraments s’havien fet a l’entorn de Sant Feliu i, posteriorment, al Taulí. La construcció del nou recinte a l’altra banda del Ripoll va obrir una etapa que arriba fins als nostres dies.
Amb els anys, les sepultures, els panteons i els noms inscrits han anat configurant un patrimoni en què conviuen trajectòries personals i història local. Cada família hi reconeix els seus vincles; la ciutat hi troba testimonis de les generacions que l’han precedida.
Aquest llegat requereix una cura continuada. Una coberta reparada, un mur rehabilitat o una sepultura recuperada contribueixen a conservar els espais on es manté el record. La preservació del patrimoni té, així, una expressió propera: poder tornar a un lloc que conserva el seu caràcter i es manté atès.
Cuidar l’entorn també és cuidar la visita
Des que va assumir la gestió del cementiri municipal l’any 2010,
Torra, Serveis Funeraris ha desenvolupat actuacions de conservació i adequació del recinte. La recent finalització del compromís d’obres de la concessió culmina un programa que ha comportat una inversió de més de vuit milions d’euros.
El sentit d’aquestes intervencions es concreta en l’experiència de les persones que hi acudeixen. La renovació dels paviments, les millores als vials, l’aparcament i els nous accessos faciliten l’arribada i els desplaçaments. La rampa d’accés a la capella de Sant Nicolau permet resoldre un desnivell que pot condicionar la visita de persones amb dificultats de mobilitat.
La urbanització de l’espai central i la incorporació d’espais verds formen part d’aquesta atenció a l’entorn. En un cementiri, compten tant el lloc de destí com el camí per arribar-hi i les condicions per romandre-hi amb tranquil·litat.
Diferents maneres de mantenir el record
Les famílies tenen necessitats i preferències diverses, també en el moment de decidir una sepultura o el destí final de les cendres. El cementiri ha d’acollir aquesta pluralitat amb respecte per les creences, les conviccions i les voluntats personals.
Els nínxols, les tombes i els panteons conviuen amb els columbaris de paret destinats al dipòsit de cendres. A aquestes opcions s’hi afegiran els columbaris soterrats i les solucions per a urnes biodegradables, amb entrada en funcionament prevista per al gener de 2027.
El recinte també disposa d’un espai de dol perinatal, dedicat al record de les pèrdues durant la gestació o al voltant del naixement. La seva presència reconeix aquestes experiències i ofereix a les famílies un lloc específic de memòria.
Aquesta diversitat d’espais respon a una mateixa necessitat: disposar d’un lloc on el record pugui trobar una expressió pròpia, d’acord amb les circumstàncies de cadascú.
La memòria, més enllà d’una data
El valor del Cementiri de Sabadell es construeix en aquesta continuïtat. En les visites que es repeteixen, en els records que es comparteixen entre generacions i en la cura dels espais que els acullen.
Per a Torra, estar al costat de les famílies també es tradueix en aquesta feina quotidiana: conservar el patrimoni, facilitar els recorreguts i atendre diferents maneres de recordar. Una responsabilitat que acompanya la vida del recinte durant tot l’any.
Quan passa Tots Sants, el vincle continua. Hi ha qui torna en una data assenyalada i qui ho fa un dia qualsevol. El cementiri els acull com un espai de repòs, de respecte i de memòria que forma part de Sabadell.