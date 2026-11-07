Cada cop més pacients arriben a consulta amb una petició molt concreta: “vull veure'm millor, però no vull que es noti que m'he fet alguna cosa”.
Durant anys, la medicina estètica i la cirurgia plàstica van estar molt associades a canvis visibles. Avui, però, la tendència és una altra. La naturalitat ha esdevingut un dels principals objectius: millorar sense transformar, rejovenir sense esborrar l'expressió i corregir sense perdre identitat.
Per a la Dra. Nélida Grande, de Clíniques NG a Sabadell, aquesta diferència comença en la valoració inicial. "El primer a fer no hauria de ser decidir quin tractament fer, sinó entendre què preocupa realment el pacient i què pot millorar de manera proporcionada”, explica.
No totes les arrugues necessiten un farciment. No tota flacciditat requereix cirurgia. No tota pèrdua de volum s'ha de corregir augmentant. I tampoc qualsevol problema de pell necessita el mateix làser.
En alguns casos, un tractament mèdico-estètic poc invasiu pot ser suficient per recuperar frescor o millorar la qualitat de la pell. La neuromodulació pot suavitzar determinades arrugues d'expressió; la bioestimulació pot ajudar a millorar fermesa i qualitat cutània; i diverses tecnologies làser permeten treballar textura, taques, cicatrius o determinats signes d'envelliment.
En altres pacients, el problema no és únicament a la pell, sinó en estructures que han canviat amb el temps. Un excés important de pell a les parpelles, una mama que ha perdut posició o un abdomen amb pell sobrant no sempre es poden solucionar mitjançant tractaments no quirúrgics.
En aquests casos, la cirurgia pot oferir una resposta més adequada i, paradoxalment, també més natural que intentar compensar contínuament amb procediments menys invasius.
La importància de saber quan parar
Un dels reptes més grans en estètica és evitar l'excés.
Quan s'acumulen tractaments sense una estratègia clara, el resultat es pot acabar allunyant precisament d'allò que el pacient buscava: veure's millor sense deixar de reconèixer-se.
"La cara no necessita quedar perfecta. Necessita seguir sent la teva cara", assenyala la Dra. Grande.
Per això, el criteri mèdic també consisteix a saber dir que no, aconsellar esperar o proposar una opció més senzilla quan n'hi ha prou.
Cirurgia, làser i medicina estètica: eines diferents
A Clínicas NG es treballa des d'una visió global. Cirurgia plàstica, medicina estètica i plataforma làser no es plantegen com a àrees independents, sinó com a eines diferents per a problemes diferents.
De vegades la millor opció és una sola tècnica. Altres vegades, la combinació de procediments permet aconseguir un resultat més equilibrat. I en determinades ocasions, la recomanació pot ser simplement no tractar.
El que és important és que el procediment s'adapti a la persona i no la persona al procediment.
Perquè veure's millor no hauria de significar perseguir una altra cara o un altre cos. L'objectiu hauria de ser molt més senzill: continuar reconeixent-se, però sentir-se millor amb allò que un veu al mirall.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
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